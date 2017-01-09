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Volkswagen’e ABD’de gözaltı şoku

FBI, Volkswagen'in eski üst düzey bir yöneticisini gözaltına aldı. Volkswagen emisyon skandalı ile önceki yıllarda adından sıkça söz ettirmişti.

android-time 10:24 9 Ocak 2017
Haberler Otomotiv
Volkswagen’e ABD’de gözaltı şoku
FBI, Volkswagen'in eski üst düzey bir yöneticisini gözaltına aldı. Volkswagen emisyon skandalı ile önceki yıllarda adından sıkça söz ettirmişti.

New York Times’in konuya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği haberine göre FBI, 2014-Mart 2015 döneminde Volkswagen’in ABD’deki düzenlemelere uyum ofisinin başkanlığını yapan Oliver Schmidt’i
Florida’da gözaltına aldı. Schmidt’in bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor. FBI ve Volkswagen ise konuya ilişkin açıklama yapmadılar.

ABD’de satılan Volkswagen marka dizel otomobillerin karbon emisyon yazılımlarında hile yapıldığı ortaya çıkmıştı. Volkswagen binlerce aracını geri çağırmış, skandal sonucu Volkswagen ABD’de 15 milyar dolar ceza ödemeyi de kabul etmişti.

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Son güncelleme: android-time 12:0709.01.2017
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