Dikkat! Bu hastalara kartopu oynamak yasak

Op. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu yakın zamanda ameliyat geçirmiş hastaları uyardı: “Karlı havada dışarı çıkmayın. Düşme ve benzeri olumsuz durumların yaratacağı travmalar ameliyatlı bölgelerde ciddi zararlara yol açabilir.” Bunun yanında dolgu ve botoks yaptırmanın da tam zamanı olduğunu söyleyen Bayraktaroğlu, bu uygulamaların kış aylarında daha dayanıklı olduğunu belirtiyor.

Ameliyatlı hastalar dikkat, sakın dışarı çıkmayın! Önemli uyarılarda bulunan Op. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu, özellikle burun ve karın bölgesinden ameliyat geçirmiş hastaların çok dikkatli olması gerektiğini söylüyor.

Ülke genelinde yoğun kar yağışının yaşandığı şu günlerde buzlanma tehlikesine karşı uzmanlar uyarıyor. Op. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu ise soğuk ve eksi derecelerin yarattığı karın, cerrahi işlemler sonrasında hastanın kendisini koruması gereken bir durum yarattığının altını çiziyor. Dr. Bayraktaroğlu, kışın yapılan cerrahi işlemlerin uygulama açısından sıkıntı yaratmadığını ancak sonrasında hastanın gündelik hayatına başladığı günlerde düşme ve benzeri travmaların ciddi sonuçlara yol açabileceğini ifade etti.

Op. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu; “Aslında ameliyatlarda kış mevsimi yaz mevsimine göre daha avantajlıdır. Çünkü ameliyat sonrasında hastanın kullanması gereken korse ve koruyucular daha rahat kullanılır. Ancak hasta ameliyat sonrasında özellikle karlı ve buzlu havalarda çok dikkatli olmalıdır.” diyerek uyardı.

KAR TOPU OYNAMAYIN!

Op. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu burun ameliyatı geçirmiş hastaların karlı havalarda dikkatli olmalarını istedi. Dr. Bayraktaroğlu, “Özellikle burun ya da karın bölgesinden ameliyat geçirmiş kişilerin düşmeleri halinde yara yerlerinde açılma meydana gelebilir. Cerrahi işlem sonrası erken dönemde bu tip riskler var. O nedenle kendi sağlıklarını kar sporları yaparak ya da kartopu oynayarak riske atmamalılar.” dedi.

DOLGU VE BOTOKS SOĞUK SEVER

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrah Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu, dolgu ve botoks benzeri uygulamaların soğuk havalarda yapılmasının herhangi bir sakıncasının olmadığını ifade etti. Bu tip uygulamaların soğuk havalarda kalıcılık etkilerinin daha uzun olduğunu belirten Op. Dr. Bayraktaroğlu: “Dolgu ve botoks etki süreleri kış aylarında yaza göre daha uzun etkili oluyor. Bunun sebebi ise yazın güneş enerjisinin cildimizdeki metabolizmayı hızlandırıp dolgu ve botoksun sindirilme sürecini arttırmasıdır. Yazın yapılan botoks ve dolguların kalıcılık etkisi kış aylarına göre kısa sürüyor. Çünkü kışın soğukta metabolizma yavaşlıyor. Sindirilme süreci de yavaşlıyor. Yani dolgu ve botoks soğuk sever.” diyerek konuya açıklık getirdi.