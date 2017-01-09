AMD Ryzen overclock canavarı olabilir

AMD’nin kısa bir süre önce resmi tanıtımını yaptığı Ryzen işlemcileri hakkında yeni ve önemli detaylar gelmeye devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bilgi ise bu işlemcinin overclock konusunda çok başarılı işler çıkartacağını işaret ediyor.

AMD Ryzen işlemcilerinin overclock tutkunları için en önemli özelliği çarpan kilitsiz hazırlanışı olacak. Bu detay ise işlemcinin hız aşırtma konusunda sınırları zorlayacağı anlamına geliyor. Bir diğer nokta da Ryzen işlemcilerinin belirli AMD anakart ve çipsetlerinde overclock işlemine izin vermesi oldu. X370, X300 çipsetli anakartlar ile Ryzen işlemcileri overclock yapılabilecek.

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Bu anakartlar ise üst düzey çipsetler, standart çipsetler ve küçük kasa formlarına uygun anakart modellerinde üretilecek. Çoklu ekran kartı teknolojileri olan SLI ve Crossfire ise sadece üst segment anakartlarda yer alacak. AMD Ryzen işlemcileri fabrika çıkışı olarak 3.4 GHz hıza sahipler. Bu detay düşünüldüğünde ise işlemcinin overclock ile hangi hızlara çıkartılabileceği ise merak konusu