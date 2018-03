CES 2017 tüketici elektroniği fuarında gerçeklik duvarı aşıldı

Dünyaca meşhur tüketici elektronikleri fuarı CES 2017'de sanal ve gerçeklik cihazları ve akıllı ürünler büyük ilgi çekti. Doğa yürüyüşünü hissettiren ayakkabılar, uçuyormuş hissi veren giyecekler, gerçekliğin sınırlarını zorladı.

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2017 (Consumer Electronics Show), hemen her ülkeden gelen birbirinden ilginç ürünlere ev sahipliği yapması ile farkını ortaya koydu. Her sene en büyük teknoloji ve elektronik markalarının ürün lansmanlarının yapıldığı fuar, bu sene de birbirinden orijinal yeniliklere sahne oldu. Bu ürünler arasında sizlerin de ilginç bulacağınızı düşündüğünü teknoloji ürünlerini aşağıda not ettik:

Taclim – Sanal Gerçeklik Ayakkabısı

Japon kökenli Cerevo firması tarafından üretilen Taclim model ayakkabılar, sanal gerçeklik gözlükleri ile beraber çalışmak için tasarlanmış. Siz bu ayakkabıyı giyip sanal dünyada, örneğin, bir tarlada yürüdüğünüzde, ayakkabının içindeki mekanizma da kabararak ve titreyerek gerçekten bir tarlada yürüyormuşsunuz hissini uyandırıyor.

Hypersuit – Uçmak İsteyenler İçin

Yine bir başka sanal gerçeklik aksesuarı olan Hypersuit, giyilebilir bir simülatör gibi düşünülebilir. Fransız firması Theory'nin tasarladığı alet sayesinde sanal ortamlarda havada uçarken, Hypersuit ile gerçekten de havada uçuyormuş hissini yakalıyorsunuz. Süper kahraman oyunları için ideal bir araç gibi görünüyor.

Hair Coach – Saç Uzmanı

Dünyanın ilk akıllı saç fırçası olarak duyurulan Hair Coach, saç bakım markası Kerastase, teknoloji firması Withings ve kozmetik devi L'Oreal'in ortak projesi. Saçlarınızda kullanırken içindeki sensörlerle saç derisini ve kılları tarıyor, oluşan zararları saptayabiliyor. Akıllı telefon uygulaması ile size rapor veriyor ve saçlarınızı daha sağlıklı yapmak için önerilerde bile bulunuyor.

FridgeCam – Taze Yiyecekler

Bu cihaz buzdolabınızın içine koyduğunuz küçük bir kablosuz kamera. Marketten aldığınız yiyecek, içecek ve kutuları buzdolabına yerleştirirken FridgeCam'in önünden geçiriyorsunuz. Akıllı kamera hepsinin barkodlarını tarıyor, telefon uygulaması ile de size son kullanma tarihlerini söyleyebiliyor. Ayrıca buzdolabındaki bir yiyeceğinizin tüketim tarihi geçtiyse sizi uyarıyor.