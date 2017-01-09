Nokia sesli asistan geliştiyor

Dünyanın en büyük telefon üreticilerinden Nokia, N6 adını verdiği akıllı telefon ile Android ekosistemine giriş yaptığını duyurdu. Ancak bununla yetinmeyen Nokia’nın Viki projesi de ortaya çıktı. Apple’ın Siri ve Microsoft’un Cortana servislerinden sonra Nokia’da Vikli ile akıllı ve kişisel asistan sektörüne adım atacak.

CES 2017'de tanıtımı yapılan Nokia N6 modeliyle birlikte, Nokia'nın Viki adını verdiği bir sesli asistan üzerinde de çalıştığı ortaya çıktı. Siri ve Cortana gibi sesli asistan servislerinden sonra Viki'nin ne gibi bir sisteme sahip olacağı ve neler sunabileceği ise merak konusu.

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Nokia Viki servisinin Wikipedia isim benzerliği ise veritabanının çok büyük çapta olabileceğine dair dikkat çeken bir detay. Nokia Viki'nin sesli yanıt, komut, plan programlama gibi pek çok işlevi yapacağı söyleniyor. Yapay zeka ile geliştirilen ve bulut tabanlı sistemiyle sürekli olarak öğrenmeye açık olacak Viki servisinin Nokia N6 modeliyle birlikte kullanıma sunulması bekleniyor.