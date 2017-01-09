Uncharted’ın senaryosu tamamlandı!

Uncharted oyunu, Arad Productions, Atlas Entertainment ve Sony Pictures ortaklığı ile sinema filmine dönüşecek.

Video oyunları beyaz perdeyi sarmalarken, uzun süredir merak edilen bir oyunun akıbeti de sonunda belli oluyor. Uncharted filminin senaryosunun bittiği Joe Carnahan tarafından resmen onaylandı! Böylelikle Uncharted filminin senaristi de Jon Carnahan olarak kesinleşmiş oldu. Uncharted filmi, Arad Productions, Atlas Entertainment ve Sony Pictures ortaklığı ile hazırlanacak.

Sony Pictures, daha önce Stranger Things filmi ile gündeme gelen ve Müzede Bir Gece filminin de yönetmenliğini yapan Shawn Levy ile anlaştığını açıklamıştı. Böylelikle filmin ilk vizyon tarihi 10 Haziran 2016 olmuştu.

Haftanın mobil oyunları

Bir PlayStation efsanesi sonunda film oluyor

Firma, özellikle son zamanlar piyasadaki yerini alan oyun uyarlamasından çıkan bu filmlerin, beğenilmemesi üzerine ciddi bir elemeden geçiyor ve buna göre seçimlerde bulunuyordu. Projeye dahil olan ilk yönetmen David O Russell’ın ardından, ikinci yönetmen Neil Burger’ın da projeden ayrılması üzerine yönetmen arayışları tekrar başlamıştı.

Son olarak seçilen yönetmen Seth Gordon ile de filmin vizyon tarihi bir sene rötarlı olarak 30 Haziran 2017 olarak belirlenmişti ki Gordun’un da projeden ayrılma kararı alması üzerine film bir kez daha yönetmensiz kalmıştı. Böylelikle filmin vizyon tarihi artık bilinmeze çıkmıştı.

Uncharted filminin ne zaman vizyona gireceği henüz bilinmiyor ancak senaryosu tamamlanan filmin, yönetmen ve oyuncu arayışları halen devam ediyor.