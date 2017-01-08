Böyle spor yapmak ister misiniz?

Açıkçası ben daha sanal gerçeklik gözlüğüne tam alışabilmiş değilim. Hâlâ uzay boşluğu gibi görüntülere bakarken korkuyorum. Ama belli ki bu yılın en hızlı gelişen ve hayatımıza girecek olan cihazlarından biri bu sanal gerçeklik gözlükleri olacak.

CES 2017'de gördüğüm en ilginç aygıtlardan biri de sanal gerçeklik gözlüğü üzerine kurulmuş bir spor aleti oldu. Fotoğrafta gördüğünüz alet bir sanal gerçeklik spor aleti. Ama tabi eğer üzerinde böyle durup Süpermen ya da atanamamış bir astronot tadında takılmaktan çekinmezseniz. Icaros, vücut ağırlığınızı kullanarak uçuş simülaslonu yaptığınız ve bu esnada hem vücudunuzu çalıştırıp hem de vücut beyin koordinasyonunu geliştirmenize yardımcı olan bir cihaz.

ABD fiyatı 8.000 dolar ama eminim yakında onu ülkemizin sosyetik spor kulüplerinde görmeye başlarız. Yalnız dedim ya dışarıdan görüntünüz çok da çekici olamayabiliyor bu yeni teknolojiyi denerken.

ABD'nin Las Vegas kentinde devam eden CES 2017'de sanal gerçeklik gözlüğü üzerine kurulan spor aleti ilginç ürün olarak öne çıktı



Bu teknoloji kedilere özel

Yok arkadaş kedi nankör filan değil. İnsandır nankör olan, kedidir sizi koşulsuz seven. Bir de bakması biraz daha kolaydır kedi “hayvanına”.

Ama şimdi bir Fransız firma kedi bakımını biraz daha kolaylaştırıyor. CES'in ev hayvanlarımıza özel belki de tek “oyuncağı” yeni bir firmanın tasarladığı “Catspad” isimli cihaz hem uzun süre evde olmadığınız zamanlarda kedinizin taze su ve mama yiyeceğinden emin olmanızı sağlıyor hem de tombiş kedilerin diet yapmasını kolaylaştırıyor.

İçine bir aylık su ve kuru mama sığan cihaz internet aracılığı ile beslenme saatlerinizi ayarlamanızı sağlıyor. Böylece dilediğiniz saatte nerede olursanız olun kediciğiniz keyifle besleniyor.

Bu cihazın bence tek kötü yanı kedinizle aranızdaki bağı, hani o mama üzerinden kurulu olanı biraz sarsabilecek olması.

Üç ekranlı dizüstü müthiş!

Artık birçok insan video prodüksiyonu yaparken ya da bırakın işi oyun oynarken birden fazla ekrana ihtiyaç duyabiliyor. Evinde iki veya üç ekranlı sistemi olan çok tanıdığım var.

Şimdi ilk kez bir dizüstü bilgisayar üç ekranla birlikte geliyor. Hem de katlanabilen üç ekranla! Razer isimli ve ağırlıklı olarak yüksek performanslı oyun dizüstü bilgisayarları ile tanıdığımız firma Valerie isimli konsept ürününde bu ilginç özelliği sunuyor.

Birbirinin içine katlanabilen, tek tek veya hepsi aynı ayna kullanılabilen üç 4K ekran ile gelen cihaz müthiş bir görsel deneyim sunuyor. Tek sorunu 6 kilo ağırlığında olması. Ama böyle bir performans için bu cihazı sırtında taşıyacak çok insan tanıyorum. Ve sanırım onlardan biri de benim!

Yallah şoför Yui!

Fuarda birçok otomobil teknolojisi de tanıtıldı. Bunlardan en dikkatimi çeken Toyota'nın Concept-i isimli konsept otomobili oldu. Araç gerçekten de bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz otomobillere benziyor. Sıra dışı tasarım ve bildiğimiz otomobillerin hiçbirine benzemeyen iç kabin. Ama Concept-i'nin en önemli özelliği otonom sürüş kabiliyeti. Ve bunu yaparken de sizinle sohbet edebilmesi.

Yui adındaki sanal sürücü otomobili kullanırken bir yandan sizinle sohbet edebiliyor. Sizi zaman içinde tanıyıp sevdiğiniz yerleri, günlük hayat rutinlerinizi öğrenip buna göre önerilerde bulunabiliyor. Umarım Toyota mühendisleri Türk siyaseti, futbol, Türk yemekleri gibi konuları da Yui'nin ilgi alanı için tasarlarlar.