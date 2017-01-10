Hâlâ mı?..

15 yıldır iktidardasınız…

FETÖ'de yanıldınız…

Ergenekon-Balyoz vd. yanıldınız…

Dış politikada yanıldınız…

Irak politikasında yanıldınız…

Suriye politikasında yanıldınız…

Libya politikasında yanıldınız…

Rusya politikasında yanıldınız…

İsrail politikasında yanıldınız…

Ermenistan politikalarında yanıldınız…

AB'de yanıldınız…

ABD'de yanıldınız…

BM'de yanıldınız…

NATO'da yanıldınız…

Patriot getirterek yanıldınız…

Çin'le füze anlaşmasını bozarak yanıldınız…

Mavi Marmara'da yanıldınız…

Kıbrıs politikasında yanıldınız…

Kuzey Irak politikalarında yanıldınız…

Açılım politikasında yanıldınız…

Oslo'da yanıldınız.

Habur'da yanıldınız.

Dolmabahçe'de yanıldınız…

ÖSO ve IŞİD politikasında yanıldınız…

Halep konsolosluğunu boşalttırmayarak yanıldınız…

Lozan'ı diline dolayarak yanıldınız…

Kurucu Babalara “iki ayyaş” diyerek yanıldınız…

“Her 10 Kasım'da yaygara koparılıyor” diyerek yanıldınız…

“Cemevine cümbüş evi” diyerek yanıldınız…

Hikmetyar'ın dizinin dibine oturarak yanıldınız…

Erbakan'ı terk ederek yanıldınız…

Sandığı demokrasinin tek kriteri haline getirerek yanıldınız…

Çoğulculukla çoğunluğu birbirine karıştırarak yanıldınız…

“Demokrasi amaç değil araçtır” diyerek yanıldınız…

Ekonomi politikalarında yanıldınız…

Reza Zarrab'da yanıldınız…

Özelleştirme politikalarında yanıldınız…

Tarım politikalarında yanıldınız…

Eğitim politikalarında yanıldınız…

Üretmeyen…

İstihdam yaratmayan…

Faize dayalı ekonomi yarattınız…

Kişi başına düşen borç miktarını artırdınız…

Dış borcu artırdınız…

Dolar-Euro artırdınız…

Vatandaşların bankalara borcunu artırdınız…

İcra dosyası sayısını artırdınız…

Tasarrufu değil tüketimi artırdınız…

Ekmek fiyatlarını artırdınız…

Benzin-mazot fiyatlarını artırdınız…

Tüp fiyatlarını artırdınız…

Doğalgaz fiyatlarını artırdınız…

Cezaevindeki tutuklu-hükümlü sayısını artırdınız…

İnsan hakları ihlallerini artırdınız…

Terörü artırdınız…

Sendikalı işçi sayısını azaltıp, taşeron işçi sayısını artırdınız…

İşçi ölümlerini artırdınız…

Maden kazalarını artırdınız…

Trafik kazalarını artırdınız…

Hırsızlığı, yoksulluğu, rüşveti artırdınız…

Betonlaşmayı artırdınız…

Kadına şiddeti artırdınız…

Fuhuşu artırdınız…

Kumar oyunlarını artırdınız…

Medyada “Alo Fatih” sayısını artırdınız…

Zengini daha zengin yaptınız…

Yoksulu daha yoksul yaptınız…

Gezi Parkı'na AVM sevdasıyla ülkeyi birbirine kattınız.

Dizilere, futbol maçlarına bile karıştınız…

Okuduğunuz şiirlerdeki şairleri birbirine karıştırdınız…

Heykel yıktırdınız…

Gazetecileri-yazarları hapse attınız…

Uzatmayayım…

Toparlarsam; 15 yıllık “karneniz” pek kötü.

Sizler…

Sorumluluğu…

Suçu başkasına atmayınız…

Sorunu kendinizde arayınız…

Ve fakat:

Sanki…

Bu hataları siz yapmamış gibi, Anayasa'yı değiştirip “padişahlık sistemine” geçmek istiyorsunuz!

İnatla… Hata'da ısrar ediyorsunuz…

Bizler sizi yine uyarıyoruz.

Ve sizler bizi yine dinlemiyorsunuz.

Olan ülkemize olacak…

Demedi demeyin.