Hem sağlıklı hem de zayıflatan çorbalar

Geleneksel sofralarımızda başlangıç yemeğimiz genelde çorbadır. Dünya genelinde ise Rusya ve Meksika'dan sonra en çok çorba tüketen ülkeyiz. AC Nielsen tarafından 2006 yılında yapılan çalışmaya göre çorba, pilavdan sonra en çok tükettiğimiz yiyecek. Evlerimizde en çok mercimek, şehriye ve tarhana çorbası pişiyor. Sabah kahvaltısından başlamak üzere her öğünde yaygın olarak çorba tüketiliyor. Yöresel özelliklere göre pek çok farklı malzemeyle hazırlanabilen çorbalar aynı zamanda dengeli beslenmenin önemli bir parçası.

Binbir çeşit çorbayı beslenme programınızın baş tacı yapıp, tüm besin gruplarını bir arada tüketerek sağlığınızı koruyabilir, aynı zamanda fazla kilolarınızdan da kurtulabilirsiniz…

Dört leziz tarif

Sizlere bugün kışın tüketebileceğiniz dört çorba tarifi vereceğim. Hepsi hem lezzetli, hem pratik hem de kilo kaybına yardımcı. Afiyetle için…

Yeşil mercimekli yağ yakıcı çorba

Yeşil mercimek bitkisel bir protein kaynağı olmakla birlikte faydaları saymakla bitmez. Bazı besinler içerikleri ve birleştiği diğer besinler nedeniyle yağ yakıcı etkiye sahip olur. İşte bu çorba da onlardan biri…

Malzemeler

– 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek -m 1 demet ıspanak ve ıspanak kökü – 4 yemek kaşığı kepekli erişte – 1 adet limonun suyu – 2 tatlı kaşığı kimyon – Tane karabiber – Et suyu / su

Yapılışı

Geniş bir tencereye haşlanmış yeşil mercimek, kepekli erişte, ıspanak kökü ve baharatlarınızı ekleyin. Üzerini dolduracak kadar et suyu (ya da su) ve limon suyunu ekleyip kaynatmaya bırakın. Kaynamaya başlayınca altını kısıp kalan ıspanakları da ekleyip azıcık daha kaynatın. Bu çorbayı sabah, öğle ve akşam tüketerek kendinize bir detoks kürü oluşturabilirsiniz.

Balkabağı çorbası

Malzemeler

– 4 adet el kadar haşlanmış balkabağı – Yarım su bardağı badem sütü – 2 su bardağı et suyu – 2 yemek kaşığı yulaf unu (yulaf ezmesini blendırda çekerek elde edebilirsiniz.) – Baharat

Yapılışı

Haşladığınız balkabaklarını püre haline getirin. Tencereye balkabağı, yulaf unu ve baharatları ekleyip iyice karıştırın. Daha sonra yavaş yavaş önce badem sütünü sonra da et suyunu ekleyip açın. İçine daha fazla su koymanız gerekirse içme suyu ekleyin. İyice kaynattıktan sonra süslemek için üzerine bir tatlı kaşığı light labne koyabilirsiniz.

Domates çorbası

Malzemeler

– 1 orta boy domates – 1 yemek kaşığı organik domates salçası – 1 su bardağı badem sütü / soya sütü / laktozsuz diyet süt

– 3 yemek kaşığı karabuğday unu – Su – Baharatlar

Yapılışı

Seramik tencereye bir yemek kaşığı yağ ekleyip domateslerinizi ya da salçanızı karabuğday unuyla kavurun; hamur gibi olana kadar karıştırın. İçine yavaş yavaş sütünüzü ekleyip kıvamını açın. İyice sıvılaşınca da su ekleyip el çırpıcısıyla karıştırın. İçine şehriye veya başka bir tahıl eklemeyin çünkü karabuğday unu tek başına tok tutucu etkiye sahip olmakla birlikte çorbanıza kıvam katar. Tüm malzemeler karışınca içine baharatları ekleyip kaynamaya bırakabilirsiniz. İşte çorbanız hazır… Ana öğün olarak tüketirken yanında bol yeşil salata yemenizi öneririm.

Yoğurt çorbası

Bir diğer vazgeçilmez çorba da yoğurt çorbası. İşte tarifi:

Malzemeler

– 2 su bardağı light yoğurt – Yarım su bardağı haşlanmış karabuğday – 2 yemek kaşığı karabuğday unu – Et suyu

– Nane ve pulbiber – Su

Yapılışı

Tencerede yoğurdu ve karabuğday ununu iyice karıştırıp kavurun. Daha sonra üzerine et suyu ve su ekleyerek çorbanızı açın. Haşlanmış karabuğday, nane ve pul biberi ekleyip kaynamaya bırakın. Bir süre sonra çorba hazır…