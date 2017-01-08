Egoistler ve yurtseverler!

Ülkemizde tam bir kargaşa ortamı var. İpini koparan katiller sürüsü, yurdun her yanında sağa sola, çeşitli yerlere saldırarak facialar yaratıyor.

Tüm insani ve vicdani duygulardan uzak olan gözü dönmüş teröristler, acımasızca cinayetler işlerken, bizim iktidar ne yapıyor? Başka işi yokmuş gibi Başkanlık Sistemi'ni Meclis'ten geçirmeye çalışıyor!

“Ülkenin derdi mi kalmadı? Sırası mı bunun? Zaman kaybediyoruz!” diyenler neredeyse vatan haini ilan edilecek!

18 maddelik anayasa değişikliği tasarısının Meclis'te görüşülmesine yarın başlanacak.

AKP grubundan da, onu destekleyen MHP grubundan da kopmalar olacağı haberleri iki partiyi de endişelendirmişe benziyor.

Ülkesinin geleceğini düşünmeyen “çıkarcı ve egoist” milletvekillerinin yanı sıra yurtsever vekillerin sayısı da az değil.

Hele ülkücü milletvekilleri… İçin için köpürüyor, kendilerini bu girdaba sokan genel başkanlarına kızıyor, feveran ediyor!

İşin özeti: “Evet

oyları” cepte değil!

Meclis'te ay sonuna doğru yapılacak oylama iktidarın yenilgisiyle sonuçlanırsa

seyreyleyin siz

gümbürtüyü!