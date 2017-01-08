Müge Anlı reytingin zirvesinde

Sevgili okuyucularım,

Kar yağışı nedeniyle tüm yurtta adeta hayat durmuş vaziyette. İzmir'den İstanbul'a karayolu ile gelenler saatlerce Balıkesir yolunda mahsur kaldılar. Yine İstanbul tem yolunda tır'ların kayması nedeniyle çok zorlu dakikalar yaşandı. Kar esaretiyle yollar felç oldu. Marmara Bölgesi'nde adeta hayat durdu. Halbuki günler evvelinde kar yağışının cuma günü başlayacağını ve aralıksız 36 saat süreceğini meteoroloji sürekli söyleyip halkımızı uyardı. Yine kar lastiği olmayan araçlar ve tedbirsiz bir şekilde tem otoyoluna çıkan tır'lar kayıp saatlerce sürücülerin mahsur kalmasına sebep oldular. Böyle zamanlarda sürücülerin tüm olumsuz şartları düşünerek yollara çıkması gerekiyor. Tüm bu olumsuz şartları haber kanallarından defalarca izledik.

* * *

2017'ye çok üzüntülü girdik. İlk önce Reina'da, sonrasında perşembe günkü İzmir'deki hain saldırılarla vatan evlatlarımızı kaybettik. İzmir'de teröristlerle çatışarak, birçok insanımızın canını kurtaran kahraman polisimiz şehit Fethi Sekin'i bağrımıza bastık. Terörü ülke olarak hepimiz lanetlerken halkımızın yoğun birlik beraberlik çağrılarını sosyal paylaşımlarda gördük. Hakikaten bu çok üzücü olaylar ve yılbaşı ertesi nedeniyle diziler geçtiğimiz hafta yayına girmediler. Bugün televizyon ekranlarında normal yayınlar olacak.

* * *

Ekranların reyting kraliçesi Müge Anlı'yı bugün sizlere anlatmak istiyorum. Geçtiğimiz pazartesinden cumaya kadar tüm kişiler yani (total) dediğimiz kategoride adeta tüm matematikleri altüst ederek sabah kuşağında yayınlanan programını tüm yayınlar arasında devamlı olmak suretiyle ilk 3 yayın arasına sokarak, televizyon tarihinde ekranlarda bir ilki başarmış oldu. O saatte karşısındaki rakip yayınlar ilk yüze girmek için büyük mücadeleler verirken ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert' zirvenin ortağı oldu. Tüm kişilerde yüzde 35'leri bulan izlenme payları ile Türk televizyon tarihine geçecek büyük bir başarıya ulaştı. Bir öğretmen annenin kızı olan Müge Anlı çok uzun yıllardır televizyon programcılığı yapıyor. Çeşitli büyük gazetelerde yöneticilik görevlerinde bulunan ünlü sunucu televizyonun mutfağından gelen bir isim. Üniversitesinden sonra muhabirlikle başlayan televizyon yol haritası, çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile başarılı bir şekilde sürdü. Çeşitli başarılı programlar yaptıktan sonra kaderi ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kesişip gönüllerde taht kurdu. Kaybolan çocukları bulup aileleri ile buluşturdu. Sır gibi cinayetleri çözüp milletin alkışını aldı ve tüm zamanların en çok izlenen programı oldu. Dile kolay, yıllarca aynı başarıyı koruyup zirvede kaldı. Ekranın büyük alkışı Müge Anlı'ya! Sevgi ile kalın…