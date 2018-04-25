100 yıllık nü tablo açık artırmaya çıkmadan rekor kırdı

İtalyan ressam Amedeo Modigliani'nin tablosu daha satılmadan rekor kırdı.

İtalyan ressam Amedeo Modigliani’nin 1917 tarihli ‘Nu couché’ tablosu açık artırmaya çıkarılıyor. Fransız bir kadını resmeden nü tablo, yeni bir rekora imza attı.

Modigliani’nin tablosu açık artırmaya çıkmadan önce en yüksek fiyat biçilen sanat eseri unvanını aldı. Sotheby’s tarafından 14 Mayıs’ta açık artırmaya çıkarılacak olan tabloya 150 milyon dolar değer biçildi.

Dünyanın en pahalı sanat eseri unvanının sahibi Leonardo da Vinci’nin Salvator Mundi tablosu 450 milyon dolarlık rekor fiyata satılmış, açık artırmadan önce ise 100 milyon dolar değer biçilmişti.

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