11 yıl sonra geri dönüyorlar! Ama bu kez o olmadan…

90'lı yılların sonu ve 2000'li yılların başına damga vuran pop müzik grubu Spice Girls yeniden bir araya geliyor. Hayranlarını sevindirecek haber için bir video paylaşacakları öğrenilen grubun bir kişi eksik olarak döneceği konuşuluyor.

Haklarında yıllardır yeniden bir araya geleceklerine dair yüzlerce haber çıkan İngiliz müzik grubu Spice Girls’le ilgili en ciddi iddia ortaya atıldı. The Sun gazetesi, 2007 yılında dağılan grubun yeniden bir araya gelmeye hazırlandığını, bunun için bir video çektiklerini ve pazartesi günü görüntüleri yayınlayacaklarını yazdı.

11 yıl sonra İngiltere’de turneye çıkması beklenen grubun bir kişi eksik olarak bir araya geleceği belirtildi.

Geri Horner, Melanie Chisholm, Melanie Brown ve Emma Bunton’ın grupta olacağı, moda kariyerine ağırlık veren Victoria Beckham’ın ise eski arkadaşlarına katılmayacağı iddia edildi.

Billboard dergisi ise yıllar sonra bir araya gelen Spice Girls üyelerinin, 11 Kasım’da Jonathan Ross’un televizyon şovuna katılacağını öne sürdü.

Spice Girls ekibi son olarak 2012 Londra Olimpiyatları kapsamında birlikte sahneye çıkmıştı.