12 çocuğun mahsur kaldığı mağara için şok eden karar

Tayland'da tüm dünyanın gündemine oturan mağaradaki çocukların kurtarılmalarının ardından hastanede tedavileri sürüyor. Çocukların günlerce mahsur kaldığı mağarayla ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Tham Luang mağarasının müzeye dönüştürüleceği açıklandı.

Tayland’da 12 çocuk ve antrenörlerinin şiddetli yağışların su seviyesini yükseltmesi nedeniyle 18 gün boyunca mahsur kaldığı Tham Luang mağarası müzeye dönüştürülecek.

Kurtarma operasyonunu yöneten Narongsak Osottanakorn gazetecilere yaptığı açıklamada mağarada kurulacak müzede, zorlu tahliye operasyonunda kullanılan ekipman ve kıyafetlerin sergileneceğini söyledi. Taylandlı yetkili “Burasının Tayland’daki bir başka çekim merkezi haline geleceğine inanıyorum. Turistler ziyaret edecek” dedi.

Osottanakorn’un bu açıklaması sosyal medyada tartışmaları beraberinde getirdi. Söz konusu karara anlam veremeyen birçok kullanıcı, çocukların ölümün kıyısından döndüğü bir yerde insanları tehlikeye atmanın inanılmaz olduğunu vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Tayland'da 23 Haziran’dan beri mağarada mahsur kalan 12 futbolcu çocuk ve antrenörleri için kurtarma operasyonu başlamıştı. Yetkililer operasyonun bir aksilik olmaması durumunda maksimum 3 gün içerisinde tamamlanacağını ve çocuklarla birlikte antrenörün canlı olarak karaya ulaşabileceğini aktarmıştı.