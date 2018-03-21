12 yılda tanınmaz hale geldi… Vücudunun yüzde 90’ı dövmeyle kaplı

İngiltere'de bir adam yaptırdığı dövmelerle sosyal medyanın gündemine oturdu. Görenleri hayrete düşüren adamın vücudunun yüzde 90'ı dövmelerle kaplı.

32 yaşındaki Adam Curlykale, Rusya’da doğmuş, Polonya’da büyümüş, şu sıralar ise İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşıyor.

İlk dövmesini 20 yaşında yaptıran Curlykale’nin hayatı, 22 yaşındaki yakalandığı kanser hastalığı sonrası değişti.

Hastalıkla mücadele ederken hayata bakışının değiştiğini söyleyen Curlykale, dövmenin o günlerde bir tutku haline geldiğini belirtiyor.

Adam (Oreo) Curlykale (@adam.curlykale)’in paylaştığı bir gönderi ( Eki 31, 2017 at 7:20öö PDT )



İlk dövmesini yaptırmasının üzerinden 12 yıl geçen Curlykale, bugün neredeyse tanınmaz halde.

Adam (Oreo) Curlykale (@adam.curlykale)’in paylaştığı bir gönderi ( Oca 10, 2018 at 2:59ös PST )



Göz bebekleri dahil olmak üzere vücudunun yaklaşık yüzde 90’ı dövmeyle kaplı olan Curlykale, Daily Mail’e verdiği röportajda “Her zaman toplumdan biraz farklıydım. Dövmelerimi kendim tasarladım. Henüz işim bitmedi” dedi.

Adam (Oreo) Curlykale (@adam.curlykale)’in paylaştığı bir gönderi ( Oca 27, 2018 at 7:58öö PST )



Curlykale, vücudunun tamamı dövmeyle kaplanana kadar devam edeceğini söylüyor.