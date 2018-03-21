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12 yılda tanınmaz hale geldi… Vücudunun yüzde 90’ı dövmeyle kaplı

İngiltere'de bir adam yaptırdığı dövmelerle sosyal medyanın gündemine oturdu. Görenleri hayrete düşüren adamın vücudunun yüzde 90'ı dövmelerle kaplı.

Sozcu.com.tr
android-time 13:38 21 Mart 2018
Haberler Dünya
12 yılda tanınmaz hale geldi… Vücudunun yüzde 90’ı dövmeyle kaplı
İngiltere'de bir adam yaptırdığı dövmelerle sosyal medyanın gündemine oturdu. Görenleri hayrete düşüren adamın vücudunun yüzde 90'ı dövmelerle kaplı.

32 yaşındaki Adam Curlykale, Rusya’da doğmuş, Polonya’da büyümüş, şu sıralar ise İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşıyor.

İlk dövmesini 20 yaşında yaptıran Curlykale’nin hayatı, 22 yaşındaki yakalandığı kanser hastalığı sonrası değişti.

Adamın dövme yaptırmadan önceki hali.

Adamın dövme yaptırmadan önceki hali.

Hastalıkla mücadele ederken hayata bakışının değiştiğini söyleyen Curlykale, dövmenin o günlerde bir tutku haline geldiğini belirtiyor.


İlk dövmesini yaptırmasının üzerinden 12 yıl geçen Curlykale, bugün neredeyse tanınmaz halde.


Göz bebekleri dahil olmak üzere vücudunun yaklaşık yüzde 90’ı dövmeyle kaplı olan Curlykale, Daily Mail’e verdiği röportajda “Her zaman toplumdan biraz farklıydım. Dövmelerimi kendim tasarladım. Henüz işim bitmedi” dedi.


Curlykale, vücudunun tamamı dövmeyle kaplanana kadar devam edeceğini söylüyor.

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