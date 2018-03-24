14 yaşındaki oğlunu öldürdü! Nedenini öğrenenler ateş püskürüyor

14 yaşındaki lise öğrencisi Giovanni Melton 53 yaşındaki babası Wendell Melton tarafından vurularak öldürüldü. Giovanni’nin üvey annesi Sonja Jones, eşi Wendell’in oğlunun eşcinsel olduğunu öğrendikten sonra ‘Eşcinsel oğlum olacağına oğlum olmasın’ dediğini söyledi.

14 yaşındaki Giovanni Melton lise öğrencisiydi. 53 yaşındaki babası Wendell Melton tarafından vurularak öldürüldü.

Giovanni'nin üvey annesi Sonja Jones, eşi Wendell'in oğlunun eşcinsel olduğunu öğrendikten sonra ‘Eşcinsel oğlum olacağına oğlum olmasın' dediğini söyledi.

Sonja, 3 News Las Vegas'a, babanın oğlunu erkek arkadaşıyla yakaladıktan sonra vurarak öldürdüğünü söyledi.

Üvey anne ayrıca Giovanni'nin yıllardır psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü itiraf etti.

Komşular, silah sesleri duyulmadan önce kavga sesleri duyulduğunu ifade ettiler.