160 yıldır çözülemiyordu… 90 yaşındaki profesörden dev iddia

İngiliz Profesör Michael Atiyah, 1 milyon dolar ödüllü 160 yıllık matematik problemini çözdüğünü iddia etti.

Matematik dünyası 160 yıldır çözülemeyen Riemann hipotezine kilitlendi. İngiliz matematik profesörü Michael Atiyah, matematik tarihinin en büyük problemlerinden birini, bulduğunu iddia ettiği çözümle yeniden gündeme getirdi.

Matematiğin Nobel’i olarak kabul edilen Abel Ödülü ve Fields Madalyası sahibi Michael Atiyah, denkleme bulduğu çözümü pazartesi Heidelberg Laureate Forum’da sundu. Atiyah’ın çözümünün kanıtlanması veya çürütülmesi bekleniyor.

1 milyon dolar ödüllü problem adını, 1859’da hipotezi sunan Alman matematikçi Bernard Riemann’dan alıyor.

Clay Matematik Enstitü’sü tarafından 2000 yılında “Millenyum problemleri” olarak tanımlanan çözümsüz 7 denklem arasında yer alan Riemann hipotezi asal sayıların dağılımını açıklaması açısından çok büyük önem taşıyor.

Asal sayılar, yalnızca kendilerine ve bir sayısına bölünmeleri nedeniyle kriptoloji alanında çok önem arz ediyor.

Bu sayılar kullanılarak yapılan asimetrik şifreleme, günümüz bankacılık işlemlerinde ve hassas bilgilerin şifrelenmesinde yaygın olarak kullanıyor.

Şu ana kadar bulunmuş en büyük asal sayı 23.249.425 haneli. Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS) isimli organizasyon internet üzerinden gönüllülerin bilgisayarlarını kullanarak asal sayı arıyor. En büyük asal sayı 26 Aralık 2017’de Jonathan Pace adlı gönüllünün bilgisayarı ile bulundu.

Riemann hipotezi kanıtlanırsa asal sayılara ulaşmak daha kolay olacak ve bu sayıları temel alan kriptoloji alanı yeni çözümler bulmak zorunda kalabilir.

90 yaşındaki emekli profesör Atiyah’ın 7 sayfalık çözümüne gelen ilk tepki ise, bu denli çözülemeyen matematiksel bir denklemin ispatı için oldukça kısa olduğu yönünde.