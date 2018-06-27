17 başsavcı Trump’a karşı: Dava açıldı

ABD'nin 17 eyaletinde başsavcılar, Trump yönetimine Meksika sınırında çocukları ailelerinden ayıran tartışmalı göçmen politikası nedeniyle dava açtı. Öte yandan ABD Anayasa Mahkemesi'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın güvenlik gerekçesiyle 5'i Müslüman 7 ülkeye seyahat yasağı getirme kararını onaylaması New York'ta düzenlenen geniş katılımlı gösteri ile protesto edildi.

ABD’de 17 eyalet, ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin çocuklarını ailelerinden ayıran tartışmalı göçmen politikası nedeniyle Trump yönetimine dava açtı.

New York, California ve Washington başta olmak üzere 17 eyalette başsavcılar, Başkan Donald Trump’ın ”yasa dışı ve acımasız” göçmen politikası nedeniyle ABD yönetimini mahkemeye verdi.

Seattle Bölge Mahkemesine sunulan 128 sayfalık dava dosyasında, Trump’ın göçmen politikasının ABD Anayasası’ndaki eşit hak, federal iltica ve statü haklarını ihlal ettiği savunuldu.

New York Başsavcısı Barbara Underwood da yazılı bir açıklama yaparak, “Çocukları ebeveynlerinden ayırmak insanlık dışı, vicdansızca ve yasa dışıdır. Biz de bunu durdurmak için dava açıyoruz. Trump yönetimi çocukları ebeveynlerinden ayırarak ve onları yüzlerce kilometre uzağa göndererek bu çocuklarda çok büyük bir travmaya neden oldu. Bizim ülkemiz bu değil. Trump yönetiminin anayasayı ve haklarımızı baltalamasına seyirci kalmayacağız” ifadelerini kullandı.

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‘2 BİN ÇOCUK TESİSLERDE’

ABD Başkanı Trump, ülke genelinden ve uluslararası kamuoyundan gelen tepkiler üzerine ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin çocuklarının ebeveynlerinden ayrılmasını engelleyecek bir başkanlık kararnamesine imza atmıştı. Tepkilere yol açan tartışmalı uygulamayı sona erdirmek için ABD Kongresi de harekete geçmişti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen, nisan ve mayıs aylarında ABD’ye yasa dışı olarak getirilen yaklaşık 2 bin çocuğun tesislerde tutulduğunu açıklamıştı. Nielsen, basına yansıyan görüntülerin aksine bu çocuklara iyi bakıldığını, sağlık durumlarının yerinde olduğunu ve şartları uygun olanların iltica başvurusunda bulunabileceğini fade etmişti.

“BEYAZ SARAY’DA NAZİLERE HAYIR”

Öte yandan Trump’ın geçtiğimiz aylarda gündeme getirdiği seyahat yasağının ABD Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanması büyük tepki çekti. New York’ta geniş katılımlı gösteriler düzenlendi. New York Foley Square meydanında düzenlenen protesto gösterisine, aralarında Amerika'nın önde gelen Müslüman hakları savunucusu Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nin (CAIR) de bulunduğu, farklı dini ve etnik grupları temsil eden yaklaşık 80 sivil toplum örgütüne mensup yüzlerce kişi katıldı.

Müslüman toplumu ve onlara destek veren gruplardan oluşan protestocular, ellerinde taşıdıkları ‘Yasaklara Hayır!', ‘Beyaz Saray'da Nazilere Hayır' yazılı pankartlar ve ‘Hepimiz müslümanız', ‘Bu sokaklar kimin? Bu sokaklar bizim' sloganlarıyla Trump hükümetine ve göçmen politikalarına tepki gösterdi. New York Belediyesi kamu avukatı Letitia James, Yüksek Mahkeme'nin Trump'ın seyahat yasağını onaylamasını, “Burada sorun Müslümanlar değil, sorun mülteciler değil. Sorun nefrettir. Bu bir beyaz ırkçılıktır. Biz bu değiliz” sözleriyle eleştirdi.