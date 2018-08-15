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18 bin kemik bulundu… 200 milyon yıllık keşif

ABD'nin Utah eyaletinde 200 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen yeni bir uçan dinozor türü keşfedildi.

android-time 07:55 15 Ağustos 2018
Haberler Dünya
18 bin kemik bulundu… 200 milyon yıllık keşif
ABD'nin Utah eyaletinde 200 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen yeni bir uçan dinozor türü keşfedildi.

Brigham Young University’den (BYU) Jeoloji Bilimleri Profesörü Brooks Britt, araştırmalar sırasında kemikler bulduklarını ve bunların 200 milyon yıl öncesine ait olduğunu düşündüklerini aktardı.

Keşif alanında 18 bin adet kemik bulduklarını ve uçan dinozorların (pterosaur) bir türüne ait olduğunu ifade eden Britt, yeni türe “kutsal rüzgar” ismini verdiklerini vurguladı.

Pterosaur türlerinin, dünyada yaşayan ilk uçan canlılar oldukları belirtiliyor.

Bilim insanları, günümüzde uçan dinozorlara ait kalıntılara rastlamanın çok nadir görüldüğünü kaydediyor. Pterosaurlar, ön ayaklarından gelişen kanatlarının genişliği 12 metreye kadar ulaşabiliyor.

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