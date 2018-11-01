189 kişiye mezar olan uçağı ufacık bir tüp düşürmüş

Endonezya'da 189 kişinin öldüğü uçak kazasının aydınlatılması için umutlar arttı. Dalgıçlar uçağın karakutusunu çıkarmayı başardı. New York Times'a konuşan yetkililer 2009'da 228 kişinin öldüğü uçak kazasının sebebi olan 'pitot tüpü'nün bu uçak kazasında da başrol oynadığını iddia etti.

Endonezya’da 189 yolcusuyla düşen yolcu uçağına ait karakutulardan birinin bulunduğu açıklandı. Dalgıçlar, denizin 30 metre derinliğinde yaptığı aramalarda karakutuya hasar görmemiş bir şekilde ulaştıklarını duyurdu. Karakutu incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edildi. Karakutular, uçuş sırasında hangi irtifada, hızda ve yönde seyir edildiğini kayıt ediyor. Ayrıca uçuş ekibinin konuşmaları da karakutu tarafından kayıt altına alıyor. Bu nedenle karakutuya ulaşmak kazanın nedenini çözmek için kilit önem taşıyor. Yaydığı sinyal sayesinde bulunan karakutuların incelenmesi sonucu uçak kazalarının yaklaşık yüzde 90’ı aydınlatılabiliyor.

Öte yandan ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times’a konuşan yetkililer, Lion Air’ın JT 610 sefer sayılı uçuşunda kazaya sebebiyet veren sorun hakkında açıklamalarda bulundu. Endonezya sivil havacılık uzmanı Gerry Soejatman, “Uçağın hareketine bakarsak sorunun pitot tüpüyle ilgili olduğu görülüyor. Bundan şüpheleniyorum” dedi. Mürettebatla birlikte 228 kişiyi taşıyan uçak düşmeden önce bir alçalıp bir yükselmiş ve ani hız değişikliği yapmıştı.

Uçağın kokpitine uçuşla ilgili verileri aktaran pitot tüpü, irtifa, yön ve hız ile ilgili detayları veriyor ve pilotları bilgilendiriyor. 25 santimetre uzunluğunda ve 1 santimetre genişliğinde olan bu parçada oluşan bir hasar, pilotlara hız, irtifa ve yön konusunda yanlış bilgi verebilir.

CESETLERE ULAŞILAMADI

Kazada hayatını kaybeden yolcuların cesetlerine ulaşma çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar sadece bir yolcunun naaşının teşhis edilebildiği belirtiliyor. Arama çalışmalarına katılan dalgıçların, yolculara ait cüzdan, dergi, kıyafet gibi eşyalara ulaştığı da açıklandı.

Zorlu hava koşulları altında gerçekleştirilen arama çalışmalarına helikopterler de havadan destek veriyor. Lion Air'e ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi uçağı, Pazartesi günü kalkıştan 13 dakika sonra Cava Denizi’ne düşmüştü. Kazada 189 kişi hayatını kaybetmişti.

1 Haziran 2009’da Brezilya’dan Fransa’ya gitmek üzere havalanan Air France’a ait uçak da kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüştü. Uçakta bulunan 228 kişi hayatını kaybettikten sonra bulunan karakutuda kazanın sebebi olarak pitot tüpünün arızalanması gösterilmişti.