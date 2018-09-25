2 kadın ve 2 çocuğun infaz görüntüleri hangi devlete ait? İşte o araştırma…

Sosyal medyada yer alan 2 kadın ve 2 çocuğun infaz edildiği görüntüler görenleri dehşete düşürdü. Görüntülerin Kamerun ya da Mali'de çekildiği iddiları üzerine her iki ülke de suçlamaları reddetti. Ancak BBC yaptığı araştırmada görüntülerin Kamerun'da çekildiğini ortaya çıkardı. İşte o araştırma...

Afrika’da Kamerun ya da Mali’de kaydedildiği düşünülen vahşet görüntüleri sosyal medyada milyonlar tarafından izlendi ve kınandı.

BBC’de yer alan habere göre video görüntüleri Kamerun ya da Mali’de çekildi. Görüntülerde iki kadının ve iki çocuğun asker olduğu söylenen kişiler tarafından infaz edildiği görülüyor. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından açıklama yapan Kamerun hükümeti görüntülerin Kamerun’da çekildiğini yalanladı ve ülke hakkında çıkan haberleri yalan haber olarak niteledi.

İŞTE O ARAŞTIRMANIN GÖRÜNTÜLERİ;

YALANI BBC ORTAYA ÇIKARDI

Yaklaşık 22 el ateş edilerek infaz edilen iki kadın ve çocuğun kimler olduğu ve görüntülerin kimler tarafından çekildiği henüz bilinmezken BBC’nin titizlikle gerçekleştirdiği araştırma görüntülerin Kamerun’da çekildiğini doğruladı. BBC görüntülerde yer alan bir dağ sırasının silüetinden yola çıkarak bir simülasyon oluşturdu ve bu simülasyona göre aynı dağ sırasının Kamerun’da da yer aldığı gerçeğini ortaya çıkardı.

Ayrıca BBC infaz görüntülerinin çekildiği alanın uydu fotoğraflarını da kullanarak videoda görünen evleri tespit etti. Bu araştırmanın ardından gerçeği öğrenen kamuoyu Kamerun hükümetine ateş püskürdü.