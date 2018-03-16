20 saat elinden düşürmediği telefon az daha öldürüyordu

Çin'de, cep telefonu ekranına 20 saat bakan bir kadın, beyninde oluşan kan pıhtıları nedeniyle ölümden döndü.

The Daily Telegraph gazetesinin Şangay merkezli kankanews.com adlı video sitesine dayandırdığı habere göre ismi açıklanmayan kadın, Çin’in Henan vilayetinden güney şehri Guangzhou’ya giden yaklaşık 20 saatlik tren yolcuğunda elini telefondan ayırmadı.

Kadın trenden indiğinde zor konuşuyor ve vücudunun bir yanında elini, kolunu ve bacaklarını hareket ettirmekte de zorlanıyordu.

Göçmen işçi olduğu belirtilen 47 yaşındaki kadın hastaneye kaldırılarak üç saatlik ameliyata alındı. Kadın, doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu.

Guangzhou’daki Jinan Üniversitesi Hastanesi doktoru Meng Heng, hemen ameliyata alınmamış olsaydı kadının ölebileceğini söyledi.

Doktor Meng, “Yolculuk boyunca hiç hareket etmemiş. Oturduğu yerde yan yatıp başını da sağa yatırarak sürekli telefonuna bakmış. Bu pozisyonda çok uzun süre durduğu için damarlarında basınç oluştuğu sonucuna vardık” dedi.

Meng, cep telefonu kullanırken aynı pozisyonda çok uzun süre durulmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Hükümete bağlı, Çin İnternet Ağları Bilgi Merkezi’ne göre dünyada en çok internet kullanıcısı 772 milyonla Çin’de.