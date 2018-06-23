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23 yılda elleriyle kazmıştı… Şimdi ziyarete açıldı

Ermenistan'ın Arınc köyü sakini olan inşaatçı Levon Arakelyan'ın 23 yılda inşa ettiği yeraltı kilisesi turistlere açıldı.

android-time 16:25 23 Haziran 2018
Haberler Dünya
23 yılda elleriyle kazmıştı… Şimdi ziyarete açıldı
Ermenistan'ın Arınc köyü sakini olan inşaatçı Levon Arakelyan'ın 23 yılda inşa ettiği yeraltı kilisesi turistlere açıldı.

Daily Mail’in haberine göre her şey, 1985 yılında, Levon’un eşi Tosya’nın patates için evin altında mahzen kazmasını istemesiyle başladı. Adam kendini işe o kadar kaptırdı ki mahzen bittikten sonra duramadı, kazdığını önce şarap mahzenine ardından da dev kiliseye dönüştürdü.

Köylü, kiliseyi rüyasında gördüğü için kazdığını söyledi. Günün 18 saatini yer altında geçiren Arakelyan, geniş kapılı tüneller, taştan oyulan Romanesk sütunlar ve merdivenler yaptı.

Levon Arakelyan, 2008 yılında 67 yaşında kalp krizinden hayatını kaybetti.

Son güncelleme: android-time 16:2923.06.2018
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