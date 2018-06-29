24 kadından 149 çocuğu vardı… Cezası belli oldu

Kanada’nın İngiliz Kolumbiyası eyaleti sakini Winston Blackmore, 24 kadınla evlilik yaptığı gerekçesiyle 6 ay ev hapsi ve 150 saat kamuda ücretsiz çalışma cezası aldı.

The Globe and Mail’in haberine göre, 1990 ve 2014 yılları arasında 24 eşi ve 149 çocuğu olan 61 yaşındaki Winston Blackmore’a, mahkeme tarafından çok eşli evlilik yaptığı gerekçesiyle altı ay ev hapsi ve 150 saat kamuda ücretsiz çalışma cezası verildi.

24 eşinden dokuzu ile on sekiz yaşından küçükken, dördü ile on beş yaşlarındayken evlendiği belirtilen Blackmore’un karar sonrası sırf inancı gereği çok evlilik yaptığını ve bu yüzden cezalandırıldığını söyleyerek karara tepki gösterdiği aktarıldı.

Bir diğer sanık James Oler de 5 kadınla evlilik yapma suçundan 3 ay hapis cezası aldı. Oler ayrıca 75 saat kamuda ücretsiz çalışacak.

Blackmore ve Oler’in, son 100 yılda, çok eşli evlilikten hapis cezası alan ilk Kanadalılar olduğu kaydedildi.

Her iki adam, mormon İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi üyeleri. Bu örgüt, 19. yüzyıl sonlarında bu uygulamadan vazgeçse de üyeleri halen çok evliliğe bağlı kalıyor.

Kanadalı yetkililer uzun zamandır din özgürlüğünü ihlal edeceği sebebiyle Blackmore’u cezalandıramıyordu. 2011 yılında mahkeme, çok eşli evliliğin açtığı sonuçların, din özgürlüğünü kısıtlamak için yeterli sebep verdiğine karar vermiş ve Blackmore ile Oler mahkemeye çıkarılmıştı.