Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

28 TIR yola çıktı!

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İldin kentine insani yardım gönderildi.

android-time 19:19 16 Ekim 2018
Haberler Dünya
28 TIR yola çıktı!
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İldin kentine insani yardım gönderildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik  merkezinden yüklenen TIR'lar Cilvegözü Gümrük Kapısı’na  geldi. BM ve Jandarma ekiplerinin eskortluk yaptığı 28 TIR Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndaki işlemlerin ardından İdlib'e hareket etti.

FOTO: DHA- BIRLESIMIS MILLETLER(BM) TIRLARI IDLIB'E INSANI YARDIM GOTURDU. FOTO. FERHAT DERVISOGLU

FOTO: DHA- BiRLEŞMiŞ MiLLETLER(BM) TIRLARI iDLiB’E iNSANI YARDIM GÖTÜRDÜ.

Öte yandan Cilvegözü'nde İdlib'e yönelik insani yardım ve ticaret malı yüklü TIR'lar yoğunluk oluşturuyor. Günde ortalama 300 TIR'ın çıkış yaptığı Cilvegözü'ndeki ara bölgeye yüklerini boşaltan TIR'lar tekrar Türkiye'ye geliyor. Giden TIR'larda ise çimento, insani yardım malzemesi, İdlib'e beton bloklar bulunuyor.  DHA

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 19:2016.10.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar