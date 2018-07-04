4 ay sonra ikinci kriz: Çift, bilinci kapalı olarak tutuldu

İngiliz polisi, bir çiftin ülkenin güneybatısındaki Amesbury kasabasındaki evlerinde bilinçlerini yitirmiş şekilde bulunmasının ardından olayın terörle mücadele birimince soruşturulduğunu duyurdu.

Polisten yapılan açıklamada, geçen cumartesi akşamı evlerinde bilinçsiz halde bulunan 40’lı yaşlardaki çiftin, Salisbury Bölge Hastanesi’nde tedavi gördüğü bildirildi. Ne olduğu bilinmeyen bir maddeye maruz kalan çiftin durumunun kritik olduğu belirtilen açıklamada, çiftten alınan örneklerin incelenmek üzere Porton Down Savunma Bilimi ve Teknoloji Laboratuvarı’na gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, “büyük bir olay” olarak tanımlanan hadisenin terörle mücadele ekiplerince soruşturulduğu ifade edildi. Çiftin yaşadığı kasabanın, eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia Skripal’in zehirlendiği Salisbury kentine 12 kilometre uzaklıkta olması akıllara yeni bir zehirlenme olayının yaşanmış olabileceğini getirdi. Sergey ve Yulia Skripal, 4 Mart’ta Salibury’da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu.