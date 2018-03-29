450 milyon doların hikayesi: Aptallıkları rekor getirdi

Leonardo da Vinci’nin ‘Salvator Mundi’ (Dünyanın Kurtarıcısı) tablosunun 450 milyon dolar gibi bir rekor fiyata satılmasının sebebi ortaya çıktı. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Selman ve Nayhan açık artırmada kıyasıya rekabete girdi. İki prens de o sırada karşısındakinin Katar Emirliği olduğunu düşünüyordu.

Karşılıklı fiyat artışının sonunda 450 milyon dolarlık rekor fiyatla tablo Suudi Veliaht Prensi Selman’ın oldu. Açık artırmanın sonunda birbirleriyle yarıştıklarını anlayan ikili aralarında yeni bir anlaşma yaptı.

Nahyan, tabloyu 1 milyar dolar harcadığı Louvre Abu Dabi Müzesi’ne koymak istediğini söyleyerek Selman’a yatını vermeyi teklif etti. Dünyanın en büyük ve lüks yatları arasında gösterilen ve 450 milyon dolar değer biçilen yat 47 metre uzunuğunda, 26 yatak odasına sahip ve 52 kişiyi ağırlayabiliyor. Topaz adlı yatın içinde ayrıca sinema salonu, yüzme havuzu, spa merkezi, spor salonu ve gece klübü bulunuyor.

Selman’nın teklifi kabul etmesinin ardından açık artırmadan bir hafta sonra ‘Salvator Mundi’, Louvre Abu Dabi Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.

Öte yandan Daily Mail’in iddiasına göre Rus oligark Dmitry Rybolovlev, tabloyu açık artırmaya çıkarmadan bir yıl önce Katarlılara 80 milyon dolarlık teklif götürmüş. Katarlılar bu teklifi reddederken, Selman’ın tabloya biçilen değerin 6 kat üzerine çıktığı belirtildi.