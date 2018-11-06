46 yıl önce çekilmişti… Sonunda seyirciyle buluşuyor!

'Soul müziğin kraliçesi' olarak tanımlanan ve geçtiğimiz aylarda yaşamını yitiren Aretha Franklin'le ilgili 46 yıl önce çekilen filmin prömiyeri ABD'nin New York kentinde yapılacak.

Usta yönetmen Sydney Pollack tarafından 1972’de çekilen film, önce teknik sorunlar, sonrasında da hukuki meseleler nedeniyle on yıllarca yayımlanmadı.

Film ilk kez 12 Kasım’da, New York’ta düzenlenen DOC NYC film festivalinde gösterilecek. ‘Respect’ ve ‘Think’ gibi hit şarkılara imza atan Franklin, Ağustos ayında, 76 yaşında, kanser nedeniyle yaşamını yitirmişti.

‘Muhteşem Zarafet’ adlı film, teknik sorunlar nedeniyle ancak 2011’de yayına hazır hale getirildi. Bunun ardından ise Franklin ve avukatları filmin yayınlanmasını engelledi.

Hukuki sorunlar, şarkıcının ölümü ardından aile üyelerinin filmin yayımlanmasına izin vermesiyle sona erdi. Film, 1972 yılında Franklin’in bir albümünün kaydını yaptığı dönemde, iki gün içinde çekildi.

Ancak Pollack çekim sırasında, filmin sonrasındaki editini zorlaştıran teknik bir hata yaptı. New York Times gazetesi, çekimi finanse eden Warner Bros şirketinin teknik sorunlar nedeniyle sonunda projeden çekildiğini bildirdi.

Filmin yapımcısı Alan Elliot, Pollack’ın ölümünden bir yıl önce, 2007 yılında filmin yayın haklarını üstüne aldı.

Yapımcı daha sonra bir ekip oluşturarak dijital teknoloji kullanımı yoluyla filmin teknik sorunlarının çözülmesini sağladı.

87 dakikalık filmin, 2019 Oscar ödüllerine aday olabilmesi için Los Angeles ve New York’ta bir hafta gösterimi yapılacak.

Elliot, New York Times’a, filmin büyük ihtimalle, ABD’deki tarihi sivil haklar hareketi liderlerinden Martin Luther King’in doğum gününe denk gelecek şekilde Ocak ayında vizyona gireceğini söyledi.