510 milyon TL kazanan talihli sonunda ortaya çıktı! Bileti öyle bir yerde unuttu ki…

İngiltere haftalardır lotodan büyük ikramiyeyi kazanan kişinin ortaya çıkmasını bekliyordu. 510 milyon TL'lik ikramiyenin sahibi aracının güneşliğinde unuttuğu bileti bulunca gün yüzüne çıktı.

İnşaat ve dekorasyon işleri yapan 51 yaşındaki Andrew Clark, 6 hafta önce kamyonetinin güneşliğine sıkıştırdığı bileti, partneri Trisha Fairhurst ve yeğeninin yardımları sayesinde buldu.

Fairhurst ve yeğeninin haberlerde aradan 1.5 ay geçmesine rağmen büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin henüz ortaya çıkmadığını duyduktan sonra Clark’ı arabaya gitmeye zorladıkları belirtiliyor.

İkramiyeyi teslim alırken konuşan Clark “Bu kulağa sihirli bir Noel hikayesi gibi geliyor; 76 milyon sterlini neredeyse kaybeden adam” dedi. Yazın, aynı yerde tuttuğu birkaç kuponun camdan uçtuğunu söyleyen Clark, “Bu sefer de aynı şey olmadığı için çok mutluyum” diye konuştu.

Euromillion’da İngiltere’de şimdiye kadar kazanılan en büyük 12’nci ikramiyenin sahibi olan Clark, artık çalışmayacağını söyledi.