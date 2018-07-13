66 yıldır hiç kesmemişti… İnanılmaz görüntü!

2014 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın “en uzun tırnaklı adam” Shridhar Chillal, 66 yıl uzattığı tırnaklarını ABD’de düzenlenen bir törenle kesti.

4 yıl önce “en uzun tırnaklı adam” unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Hintlinin tırnakları New York’taki “Believe it or not!” müzesinde düzenlenen törende kesildi. Chillal’in bir elinde olan ve 9 metreyi geçen tırnakları bir uzman tarafından birer birer dikkatlice kesildi.

Tırnak uzatmanın çok zor bir iş olduğunu belirten Chillal, “Tırnaklarınızı uyurken kırmamak için çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çok fazla hareket edemediğimden sık sık uyanıp, tırnaklarımın olduğu elimi öteki tarafa koymak zorunda kalıyordum” dedi.

Chillal, daha önce yaptığı açıklamada tırnaklarını uzatma nedeni olarak, “Küçükken okulda, bir arkadaşımla, hocanın tırnağını kırdığımız için dayak yemiştik. Hocamız, uzun bir tırnağa sahip olmanın anlamını asla anlayamayacağımızı söylemişti. O günden sonra tırnaklarımı uzatmaya karar verdim” ifadelerini kullanmıştı.