9.5 milyon doları olan bu otelde kalabilecek

ABD'li bir şirket uzayda otel kuracaklarını açıkladı. Şirket bu benzersiz deneyimi yaşamak isteyenlerin ödeyeceği ücreti de belirledi.

ABD’li şirket Orion Span, California’da düzenlenen Space 2.0 Konferansı’nda yeni projesini tanıttı. Uzayda kurulacak ilk lüks otel için hazırlandıklarını belirten şirket, Aurora Station adı verilen projeyle ilgili detayları paylaştı.

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) gibi alçak Dünya yörüngesinde yer alacak otelde 6 kişilik konaklama kapasitesi olacağı belirtildi. 2 astronot ve 4 turistin aynı anda kalabileceği otelde 12 günlük periyotlar halinde misafir ağırlanacak.

Uzaydaki otelde konaklayanların benzersiz dünya manzarasını gözlemleyebileceği, uzayda bitki yetiştirme çalışmalarına katılacağı ve yerçekimsiz ortamı deneyimleme fırsatı bulacağı ifade ediliyor.

Şirketin kurucusu Frank Bunger, uzaydaki ilk otelde kalmak isteyenlerin şimdiden 80 bin dolarlık ön ödeme yaparak sıraya girdiklerini söylerken, 12 günlük uzay tatilinin ücretinin 9.5 milyon dolar (38 milyon TL) olduğunu açıkladı.

Otelin 2021’de yörüngede olması beklenirken, yapılan testlerin ardından bir sonraki yıl konuklarını ağırlayacağı öne sürüldü.