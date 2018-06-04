AA: ABD ve Fransız askerlerinin bulunduğu üste patlama

Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa beldesinde ABD ve Fransız askerlerinin bulunduğu üste büyük bir patlama meydana geldi.

AA’nın Rakka’daki yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, dün gece Rakka’nın kuzeyindeki Ayn İsa’da bulunan askeri üste patlama oldu.

Büyük kayıp veren YPG/PKK’ya yakın sosyal medya hesapları ve yerel kaynaklar, patlamanın mühimmatın infilak etmesinden kaynaklandığını savundu.

Üs içinde yaklaşık 200 kişilik ABD kuvveti ile 75 kadar Fransız özel kuvveti askerinin konuşlandığı biliniyor. (AA)

Gözlemevi: Askeri araca saldırıldı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden de patlamayla ilgili bir açıklama yapıldı. Gözlemevi, ABD ve Fransız askerlerinin bulunduğu bir askeri üssün yakınında bulunan askeri araca bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Gözlemevi ayrıca patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralıların olduğunu da duyurdu.