AA: İdlib’den çıkış bugün tamamlanacak

Anadolu Ajansı bugün son dakika gelişmesi şeklinde geçtiği haberde İdlib'de sıcak saatler yaşandığını gözler önüne serdi. Ajansın haberinde İdlib'deki muhalif ve rejim karşıtı güçlerin, Türkiye-Rusya mutabakatı çerçevesinde, ağır silahları cephe hattından çekme işleminin bugün tamamlanacağı aktarıldı.

Anadolu Ajansı bugün son dakika gelişmesi olarak İdlib’de bugün sıcak saatler yaşanacağını iddia etti. Ajans, İdlib’deki muhalif ve rejim karşıtı güçlerin, Türkiye-Rusya mutabakatı çerçevesinde ağır silahları cephe hattından çekme işleminin bugün tamamlanacağını aktardı.

RUSYA’DAN KRİTİK AÇIKLAMA

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye ile Rusya'nın İdlib'de oluşturulması üzerinde anlaşılan silahsızlaştırılmış bölgenin sınırlarını belirlediğini açıkladı. Sputnik'e konuşan Verşinin, “Silahsızlaştırılmış bölgenin sınırları belirlendi. Türkiye ile Rusya orduları arasında çok iyi temaslar, iş birliği ve bağlantı sağlandı. İki ordunun temsilcileri mutabakatın ardından birçok kez bir araya geldi” dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de yaptıkları görüşmede İdlib'de silahsızlaştırılmış bölge oluşturulması yönünde mutabakat sağlamıştı.