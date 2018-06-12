AA: İtalya teröristlere destek çıkıyor

Anadolu Ajansı, Suriye'nin Deyrizor bölgesindeki kaynaklarına dayandırdığı haberde, İtalyan askerlerinin terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG/PYD'nin omurgasını oluşturduğu koalisyona destek olmak için konuşlandırıldığını aktardı.

AA’nın Deyrizor’daki güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, yaklaşık 1 hafta önce Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki alanlara Irak üzerinden İtalyan askerleri girdi. Terör örgütü IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon bünyesine dahil olan az sayıdaki İtalyan askeri, önce Haseke’ye, ardından Deyrizor’a geçti.

Askerler Deyrizor’un Ömer petrol sahasındaki ABD üssüne yerleşti. Halihazırda, tam sayıları bilinmeyen İtalyan güçleri, IŞİD’e karşı operasyonlarda ABD ve Fransa askerlerine destek veriyor. İtalyan askerlerinin şimdilik çatışmalara doğrudan katılmayacağı öğrenildi. IŞİD, Irak sınırında Haseke ve Deyrizor illeri içinde kuşatmada kalan birbirinden kopuk iki farklı bölgede varlık gösteriyor.