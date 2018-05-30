AA: Türkiye ile ABD Menbiç konusunda anlaştı

Anadolu Ajansı, ABD ve Türkiye'nin görüşmeleri sonrasında uygulamaya geçirmesi beklenen Menbiç planının detaylarını servis etti. Ajans, teröristlerin 1 ay içerisinde bölgeden çıkacağını iddia etti.

AA muhabirinin görüşmelere katılan kaynaklardan aldığı bilgilere göre ABD ve Türkiye terör örgütleri YPG/PKK’nın Suriye’nin kuzeyinde Fırat Nehri’nin batısında işgal ettiği Menbiç’ten çekilmesi için teknik mutabakatı sağladı.

AA’nın haberinde mutabakatın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo’yla 4 Haziran’da Washington’da yapacağı görüşme sonrasında ilan edileceği belirtildi. Anadolu Ajansı, imzaların atılmasının ardından ilk 30 gün içerisinde teröristlerin bölgeyi terk edeceğini yazarken, PYD/YPG/PKK’nın elebaşlarının bölgeden kaçmaya başladığını abonelerine servis etti.

60 GÜN İÇİNDE YEREL YÖNETİM KURULMASI PLANLANIYOR

Haberin detaylarında Menbiç mutabakatında öngörülen ikinci aşamaya da yer verildi. Mutabakatın ikinci aşamasında 4 Haziran’dan sonraki 45 günün sonunda Türk ve Amerikan taraflarının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını öngörüyor.

Anadolu Ajansı’nın detaylarına ulaştığı mutabakatta yer alan üçüncü aşama, 4 Haziran’dan sonraki 60 gün zarfında Menbiç’in yerel unsurlarından yönetimin kurulmasını içeriyor. İlçenin güvenliğini sağlayacak askeri meclis ile kent hizmetlerini verecek yerel meclis, nüfusun etnik dağılımına göre kurulacak. Mutabakat metni son şeklini, gelecek hafta Washington DC’de bakanlar düzeyinde yapılacak görüşmede alacak.