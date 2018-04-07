‘AA yerimizi belli ettiniz!’ Fransızlar çok kızdı…

Anadolu Ajansı'nın 30 Mart 2018'de Fransız ordusunun Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PYD'nin etkin olduğu bölgedeki 5 askeri üste varlık gösterdiğine dair haberi, Paris'te tepki yarattı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a başkanlık yarışında danışmanlık yapan askeri analist Dominique Trinquand, Sputnik’e bu durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

‘KABUL EDİLEMEZ’

“Aynı düşmana (IŞİD) karşı savaşması gereken biri (Türkiye) tarafından böyle bir hareket yapılması kabul edilemez” tepkisini gösteren General Trinquand, şu değerlendirmeyi yaptı:

‘IŞİD’E KARŞI İLK KÜRTLER SAVAŞTI, TÜRKİYE ÇOK GEÇ KALDI’

”Kürtlerin diğerlerinden daha önce IŞİD’e karşı mücadele etmeye başladıklarını hatırlatalım, Türkiye ise bu mücadeleye oldukça geç katıldı” vurgusu yapan General Trinquand, şunları söyledi:

‘MACRON KÜRTLERE DESTEK KONUSUNDA NET’

”Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yeni operasyonların öngörülmüyor olmasına rağmen Kürtlere destek vereceğini net şekilde açıkladı” diye devam eden Fransız askeri analist ”Her ne olursa olsun, bölgeye özel kuvvetlerin yayılması planlanıyor, söz konusu birliklerin yeri ve eylemleriyse hiçbir zaman açığa çıkarılmıyor” vurgusunu yaptı.

AA, AYNISINI ABD’YE DE YAPMIŞTI

Ancak AA daha önce de ABD ile benzer bir tartışma yaşamıştı. Temmuz 2017’de ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki askeri noktalarına ilişkin detayları haberleştiren AA’ya koalisyon sözcüsü ‘düşmana hassas taktiksel bilgiler sağlandığı’ tepkisini göstermişti.

‘KOBANİ’DEN AŞAĞIYA DOĞRU 5 ÜS’

AA, 30 Mart 2018 tarihli haberinde de Fransız askerlerinin yukardan aşağıya Kobani, Miştanur, Sırrin, Harab Işk köyündeki Fransız Lafarge çimento fabrikası ve Ayn İsa’da üslendiklerini grafikle gösterdi.

‘5 ÜSTE 70’İ AŞKIN ASKER’



Fransız haber ajansı AFP’nin 9 Haziran 2016 tarihli Fransız Özel Kuvvetleri’nin (COS) Suriye’nin kuzeyinde görev yaptığına dair haberini hatırlatan AA, güvenilir yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre o tarihten beri Fransız Özel Kuvvetleri’ne mensup 70’den fazla askerin koalisyon gücü adı altında 5 üsse yerleştiğini yazdı.