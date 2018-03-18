AB Bakanlığı’ndan: Türkiye sorumluluklarını yerine getirdi.

AB Bakanlığı'nın Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce olarak yaptığı açıklamada, göç krizi kaynaklı çok yönlü işbirliğinin önemli aşamalarından biri olan 18 Mart Uzlaşısının ikinci yıldönümü olduğu vurgulanırken bu yönde atılacak adımların yavaşlığından yakınıldı.

Tweet’te Bakanlık “18 Mart Uzlaşısı, Avrupa'yı varoluşsal bir krize sürükleyen düzensiz göçmen akınını önlemekle kalmamış, yollarda ölen göçmen sayısının büyük ölçüde azalmasını sağlamıştır.” açıklamasını yaptı ve Yunan sularındaki azalan göç trafiğine dikkat çekti.

YUNANİSTAN’A GÖÇ AZALDI

Yunanistan ve göç ile ilgili yapılan açıklamada “18 Mart Uzlaşısı sayesinde Ekim 2015'te 7.000 olan Türkiye'den Yunan adalarına günlük ortalama düzensiz geçişler 43'e düşmüştür. Zirve Kararlarının uygulanması sayesinde göçmenler için güvenli ve yasal bir yol oluşturulurken düzensiz göç de engellenmiştir.” denildi.

TÜRKİYE SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRDİ

Atılan Tweet’lerin devamında “Türkiye 18 Mart Uzlaşısı kapsamında, ahde vefa ile hareket ederek sorumluluklarını yerine getirmiştir. Maalesef AB, bütün sorumluluklarını yerine getirmemiştir. Suriyeli göçmenlerin yasal yollarla seyahat etmesini sağlayacak Gönüllü Yeniden Yerleştirme Planının uygulamaya başlatılmasını bekliyoruz. Sığınmacı Mali İmkanı konusunda atılan son adımları olumlu karşılamakla birlikte yeterince güçlü ve hızlı adımlar atılmadığının altını çiziyoruz. 18 Mart Uzlaşısının diğer unsurlarından olan katılım müzakereleri, vize serbestisi ve Gümrük Birliğinin güncellenmesi konularında da AB'den somut adımlar bekliyoruz.” denilerek, sürecin yavaş işlediğine ve yardımların yeterli olmadığına vurgu yapıldı. AJANSLAR