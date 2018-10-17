AB liderlerinden ‘Brexit’ yorumu

Belçika'nın başkenti Brüksel’de AB Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenecek toplantı öncesi AB liderleri, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması olarak bilinen Brexit anlaşmasını değerlendirdi.

AB liderleri 28 AB ülkesinin katılımı ile gerçekleşecek AB Liderler Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Zirve öncesi basına konuşan liderler toplantının ana gündem maddesi olan ve Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması olarak bilinen Brexit anlaşmasını değerlendirdi.

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Basının sorularını yanıtlayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere ile iyi ilişkiler istediklerini belirterek, “Eğer çıkış anlaşması hazırsa mutlu olacağız. Yüzde doksan oradayız. Ama yapıcı bir ruh hali ile bir mutabakat bulmak için çabalayacağım. Bu her iki taraf için en iyi çözüm olacaktır” dedi.

Sürecin henüz tamamlanmadığını belirten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, “İlerlemeler kaydedildi ve ortak iyi niyet ile devam ediliyor. Ama henüz orada değiliz ve şimdi bir karar vermemiz gerekiyor. İngiltere Başbakanı Theresa May, politik dengeyi de hesaba katarak neyi kabul edebileceğini bize söylemek zorunda” şeklinde konuştu.

İtalya'nın da sürecin bir nihayete erdirme taraftarı olduğunu belirten İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, “Brexit'te yeni bir pencere açmak ve süreci bir sonuca bağlamak konusunda uygunuz, ama bu biraz karışık görünüyor” ifadelerini kullandı.

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Konuyu değerlendiren İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ise , “Çok uzun bir geçiş dönemi. Her zaman AB ve Birleşik Krallık arasında ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere her şeyi kapsayacak bir mutabakatın 2 ya da 2 yıldan daha fazla süreceği kanısındaydım” dedi. İHA