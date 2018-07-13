ABD, 12 Rus istihbarat üyesini başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçladı

ABD'de Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerini etkilediği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada 12 Rus istihbarat üyesi, başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçlandı.

ABD Federal Özel Savcı Robert Mueller tarafından yürütülen, Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerini etkilediği iddialarına ilişkin soruşturma hakkında açıklama yapıldı. ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein’den gelen açıklamaya göre, Rus askeri istihbaratından olarak bilinen GRU üyesi 12 ajan, Demokrat Parti’nin idari organı Demokratik Ulusal Komite’yi ve Demokrat aday Hillary Clinton’un seçim kampanyasını hacklemekle suçlandı.

İLGİLİ HABER ABD Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacak

Rus istihbarat üyelerinin hackleme faaliyetlerini ‘DCLeaks’ ve ‘Guccifer 2.0’ takma adlı hackerlar vasıtasıyla yönettiğini söyleyen Rosenstein, 12 ajanın bilgisayarlara sızmak, belgeleri ele geçirmek ve söz konusu belgeleri seçimleri etkilemek için yayınlamakla itham edildiğini belirtti. Rosenstein, Rus ajanlar tarafından düzenlendiğini iddia ettiği hacker saldırısının seçim sonuçlarını etkilemediğini de belirtti.

İLGİLİ HABER ABD Rus iş adamlarını kara listeye aldı

500 bin seçmenin bilgilerinin çalındığını savunan Bakan Yardımcısı, “Müdahalenin oy sayımına yansıdığına veya seçimlerin sonucunu etkilediğine dair hiçbir kanıt bulunmuyor. Saldırı sonuçsuz kaldı” şeklinde konuştu. İHA