ABD basını: Trump, Erdoğan ile kanka sohbeti için Batılı liderleri ekti

ABD basını Belçika'da devam eden NATO Zirvesi'ne geniş yer ayırdı. Genel toplantı ve ikili görüşmelerin devam ettiği etkinlikte ABD'nin çok okunan gazetelerinden New York Post, Trump ile Erdoğan arasındaki samimiyeti öne çıkardı. Gazetenin muhabirlerinden Bob Fredericks imzalı haberde, "Trump, Erdoğan'la kanka sohbeti yapmak için Batılı liderleri ekti" başlığını kullandı.

Dünya Brüksel’deki Nato Zirvesi sırasında liderlerden gelecek haberleri bekliyor… Dünya liderleri ve eşleri dün başlayan etkinlik çerçevesinde birçok görüşme yaparken ABD basını, son dönemde ticaret üzerinden saldırdığı Avrupa Birliği ülkeleri ve Kanada’ya savaş açan Donald Trump’ı yakından takip ediyor.

Öyle ki ABD basınında dün liderlerin aile fotoğrafı öncesinde Trump ile Erdoğan arasındaki bir detay geniş yer buldu. Liderlerin bir araya gelerek fotoğraf çektirmesinden önce Batılı liderler bir arada gelirken, ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alana en son gelmesi ve bu sırada konuşarak ilerlemeleri dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl yapılan zirvede Karadağ’ın Başbakanı Dusko Markoviç’i iterek en öne geçen ve uluslararası kamuoyunda gündem olan Trump’ın bu sefer en arkada olması ABD’nin çok satan gazetelerinden New York Post’ta haber oldu. Geçen yıl oldukça heyecanlı bir şekilde en önde yer almak isteyen Trump’ın Erdoğan’la konuşarak en arkadan gelmesi hakkında NY Post muhabiri Bob Fredericks, “Trump, Erdoğan’la kanka sohbeti yapmak için Batılı liderleri ekti” başlığını kullandı.

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Yazıda, “Trump fotoğraf çekim alanına gelirken ABD’nin uzun süreli Avrupalı müttefikleri yerine Erdoğan’ı tercih etti” ifadesi kullanıldı.