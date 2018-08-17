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Son dakika… ABD Başkanı Donald Trump’tan flaş Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump bir son dakika açıklamasıyla Brunson için ödeme yapmayacaklarını ve Türkiye'nin yıllardır ABD'den faydalandığı açıklamasını yaptı.

Sozcu.com.tr
android-time 03:19 17 Ağustos 2018
Haberler Dünya
Son dakika… ABD Başkanı Donald Trump’tan flaş Türkiye açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump bir son dakika açıklamasıyla Brunson için ödeme yapmayacaklarını ve Türkiye'nin yıllardır ABD'den faydalandığı açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Trump, Türkiye ile ülkesi arasında süren Papaz Brunson gerginliğiyle ilgili sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

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Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Türkiye yıllar boyunca ABD’den faydalandı. Şimdi harika bir Hristiyan pastörümüzü tutuyorlar ki ondan ülkemizi büyük bir vatansever rehin olarak temsil etmesini istemek zorundayım. Masum bir insanın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz. Biz Türkiye’den kesintiye gidiyoruz!” ifadelerini kullandı.

Trump’un bu açıklamaları Türkiye ile ABD arasındaki ekonomk, askeri ve siyasi ilişkilerin kesilebileceği anlamına geliyor.

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Son güncelleme: android-time 04:1317.08.2018
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