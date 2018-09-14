ABD Başkanı Trump’ın kampanya yöneticisi itirafçı oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim döneminde kampanyasını yöneten Paul Manafort, Rusya'nın ABD seçimlerine hile karıştırdığı ile ilgili olarak açılan davada savcı ile anlaşarak itirafçı oldu.

ABD Başkanı Trump’ın seçim kampanyası hakkında yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Donald Trump’ın seçimi kazanmak için Rusya’dan yardım almasıyla ilgili olarak yürütülen soruşturmada, Trump’ın kampanya sorumlusu Manaford itirafçı oldu.

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DAHA AZ BİR CEZA ALABİLİR

İtirafçılık anlaşmasının Manaford’un Rusya’nın seçimlere hile karıştırıp karıştırmadığıyla ilgili olduğu bildirilirken eğer mahkeme Rusya’nın seçimlere karıştığı sonucuna varırsa Manaford’un işbirliği yaptığı için düşük bir ceza alması gündeme gelecek.

Seçim zamanında Trump’ın en çok güvendiği kişilerden biri olan Manafort, geçtiğimiz ay vergi ve banka dolandırıcılığı suçundan suçlu bulunmuştu. Ara seçimlere 2 ay kala yaşanan bu gelişmenin Trump’ı ve kampanyasını nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor. REUTERS