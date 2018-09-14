Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

ABD Başkanı Trump’ın kampanya yöneticisi itirafçı oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim döneminde kampanyasını yöneten Paul Manafort, Rusya'nın ABD seçimlerine hile karıştırdığı ile ilgili olarak açılan davada savcı ile anlaşarak itirafçı oldu.

Sozcu.com.tr
android-time 17:32 14 Eylül 2018
Haberler Dünya
ABD Başkanı Trump’ın kampanya yöneticisi itirafçı oldu
ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim döneminde kampanyasını yöneten Paul Manafort, Rusya'nın ABD seçimlerine hile karıştırdığı ile ilgili olarak açılan davada savcı ile anlaşarak itirafçı oldu.

ABD Başkanı Trump’ın seçim kampanyası hakkında yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Donald Trump’ın seçimi kazanmak için Rusya’dan yardım almasıyla ilgili olarak yürütülen soruşturmada, Trump’ın kampanya sorumlusu Manaford itirafçı oldu.

İLGİLİ HABERTrump'tan Maria çıkışı: 3 bin kişinin öldüğü yalanTrump'tan Maria çıkışı: 3 bin kişinin öldüğü yalan

DAHA AZ BİR CEZA ALABİLİR

İtirafçılık anlaşmasının Manaford’un Rusya’nın seçimlere hile karıştırıp karıştırmadığıyla ilgili olduğu bildirilirken eğer mahkeme Rusya’nın seçimlere karıştığı sonucuna varırsa Manaford’un işbirliği yaptığı için düşük bir ceza alması gündeme gelecek.

Seçim zamanında Trump’ın en çok güvendiği kişilerden biri olan Manafort, geçtiğimiz ay vergi ve banka dolandırıcılığı suçundan suçlu bulunmuştu. Ara seçimlere 2 ay kala yaşanan bu gelişmenin Trump’ı ve kampanyasını nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor. REUTERS

 

Son güncelleme: android-time 18:1114.09.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar