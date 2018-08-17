Son dakika: ABD Başkanı Trump’tan küstahça bir tehdit daha!

ABD Başkanı Donald Trump, dün gece yarısı paylaştığı tweetten sonra bir tweet daha atarak Türkiye'yi yine tehdit etti. Trump, "Bizim insanımızı bizden alamazsınız. Ne olacağını göreceksiniz..." ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye yönelik tehditlerinin ardı arkasını kesmeyen ABD Başkanı Trump, Rahip Brunson’la ilgili olarak son yaptığı açıklamada, ‘Bizim insanımızı bizden alamazsınız, ne olacağını göreceksiniz’ dedi. Trump yaptığı açıklamada,“Bir dost gibi davranmadılar. Ne olacağını göreceğiz. Pastör Brunson harika bir insan. Casus diye uydurma bir suçlama yönelttiler ve o bir casus değil. Şu anda yargılanıyor, tabii buna yargılama diyebilirseniz. Çok uzun süre önce Pastör’ü geri vermeliydiler ve bence Türkiye çok çok kötü davrandı, daha bu iş bitmedi. Oturup bunu kabul etmeyeceğiz, insanlarımızı alıkoyamazlar, dolayısıyla ne olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Trump dün akşam da Twitter üzerinden tehdit edici mesajlar yollamış, Türkiye ile ilişkilerin azaltılacağını söylemişti.

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İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi ise Rahip Brunson hakkındaki adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağının kaldırılması yönündeki talebi 3’üncü kez reddetmişti. Reuters