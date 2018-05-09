ABD bu çocuğu konuşuyor!.. Fişi çekilmesine bir gün kala mucize gerçekleşti

ABD'de Mart ayında el arabasından düşen, başı betona çarpan çocuk komaya girmişti. Herkes ümidi kesmişti. 13 yaşındaki Trenton Mckinley'in beyninde ağır travmatik hasar vardı. Bu süreçte dört kez kalbi duran çocuk, yaşam ünitesinin kapatılmasına bir gün kala aniden uyandı. Yataktan kalktı ve konuşmaya başladı.

ABD fişi çekilecekken komadan çıkan çocuğu konuşuyor… Alabama eyaletinde yaşayan 13 yaşındaki Trenton Mckinley, Mart ayında el arabasından düştü başı betona çarpan çocuk komaya girdi. Beyninde ağır travmatik hasar vardı. Bu süreçte dört kez kalbi durdu. Biri tam 15 dakika sürdü. Doktorlar komaya giren doktorlar çocuğun iyileşmeyeceğini söyledi. Aile bunun üzerine Trenton’ın yaşam destek ünitesinin kapatılmasına onay verdi, organ bağışı anlaşmasını imzaladı. Ancak ünitenin kapatılmasından bir gün önce 13 yaşındaki Mckinley aniden uyandı. Önce kendi kendine nefes almaya başladı, ardından yataktan kalktı ve konuşmaya başladı.

DEFALARCA BEYİN AMELİYATI OLDU

Trenton komadan çıkarak herkesi şaşırttı ama iyileşme süreci hiç de kolay olmadı. Rahatsızlığı süresince 22 kilo kaybetmişti. 3 beyin ameliyatı daha oldu. Ameliyatlar başarılı geçti, iyileşti. Taburcu olan çocuğun sağlık durumu hızla iyiye gidiyor. Yakında kafatasından bir operasyon daha geçirecek ama morali yüksek. Trenton ve ailesi olanları bir mucize olarak tanımlıyor. Trenton, “Bu tanrının bir lütfu, bunun başka bir açıklaması yok. Doktorlar da öyle diyor” dedi.