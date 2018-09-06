ABD bu iddiayla çalkalanıyor… İhanet en yakında mı? Oklar ona çevrildi

ABD, dünden beri New York Times’ta yayınlanan 'üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisinin' yazısını konuşuyor. Yazıda ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray yetkilileri tarafından 'nasıl dizginlendiği' anlatıldığı için, gazete yazarın ismini saklı tuttuğunu belirtti. Ancak yazıda Trump’a ilişkin 'ahlak yoksunu', 'deli' gibi hakarete varan değerlendirmelerin bulunması, ABD’de yazıyı kim yazdı tartışması başlattı.

Bu çerçevede ilk bakılan nokta yazıda kullanılan üslup ve kelimeler oldu. En çok dikkat çeken ise, yazıda geçen ‘kutup yıldızı’ kelimesi.

Yazıda “kutup yıldızı” kelimesi, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ve aynı partiden olmalarına rağmen cenazesine Trump'ın katılmasını istemeyen Senatör John McCain'e ilişkin geçiyor. ‘Trump'ın onurlu bir adam olan McCain'den korktuğunun’ ifade edildiği yazıda McCain'den “onurun kutup yıldızı” olarak bahsediliyor.

EN ÇOK KİM KULLANIYOR?

İşte ABD’li gazeteciler günlük hayatta çok kullanılmayan bu kelimenin peşine düşmüş durumda: Kutup yıldızı ifadesini “Beyaz Saray üst düzey yetkilisi” sıfatı taşıyabilecek kimlerin kullandığını araştırmaya başlandı.

Trump'ın özel kalem müdürü John Kelly'nin, Savunma Bakanı Mattis'in, diğer bakanların konuşmaları tek tek incelendi.

Ve sonuçta konuşmalarında ‘kutup yıldızı’ ifadesini sık sık kullanan kişinin bizzat ABD Başkan Yardımcısı koltuğunda oturan Mike Pence olduğu belirlendi.

Pence'in son bir yıl içinde kamuya açık konuşmalarında sık sık “kutup yıldızı-lodestar” kelimesini kullanmış; Mesela Eylül 2017'de Pence BM'de yaptığı konuşmada ‘kutup yıldızı’ demiş. Bundan iki ay sonra Aralık 2017'de Pence, bir ödül töreninde yine ‘kutup yıldızı’ ifadesini kullanmış.

Pence, Şubat 2017'de de aynı kelimeyi bu kez Japonya ziyaretinde, Japon Başbakan Shinzo Abe ile yaptığı ortak açıklamada yeniden kullanmış.

PENCE Mİ, KONUŞMA YAZARI MI?

ABD'de üst düzey yetkililerin kamuoyuna açık konuşmaları için çalışan ‘konuşma yazarları’ bulunuyor. Bu nedenle tartışma, “New York Times'a o yazıyı Başkan Yardımcısı Pence değil de, konuşma yazarının yazıp yazmadığı” üzerinde de yürütülüyor.

Ancak tartışma sonucunda, yazarların yazdıkları konuşma metnini mutlaka kişiye önceden okutup, onay aldıkları, ya da konuşmayı yazarken kişinin sık sık kullandığı kelimeleri kullanmaya özen gösterdikleri sonucuna varıldı.

Ayrıca Beyaz Saray'daki konuşma yazarlarının “üst düzey görevli” sayılıp sayılmayacağı da ayrıca tartışıldı. Ve sonuçta, kullanılan ‘kutup yıldızı’ kelimesinin doğrudan Başkan Yardımcısı Mike Pence'i ve ekibini işaret ettiği sonucuna varıldı.

ABD Başkanı Trump, söz konusu yazının yayımlanmasının ardından New York Times’a çağrıda bulunmuş, bu kişinin eğer ‘gerçekse’ kimliğinin paylaşılması gerektiğini ve bunun ulusal güvenlik meselesi olduğunu söylemişti.