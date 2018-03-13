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ABD bu kadını konuşuyor! Gina Haspel kimdir?

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden ayrılacağını ve yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'nun yeni Dışişleri Bakanı olarak görev yapacağını açıkladı. ABD istihbaratının başına ise CIA'nın ilk kadın direktörü olacak olan Gina Haspel geçiyor. Peki ABD'nin gündemine oturan Gina Haspel kimdir?

android-time 16:05 13 Mart 2018
Haberler Dünya
ABD bu kadını konuşuyor! Gina Haspel kimdir?
ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden ayrılacağını ve yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'nun yeni Dışişleri Bakanı olarak görev yapacağını açıkladı. ABD istihbaratının başına ise CIA'nın ilk kadın direktörü olacak olan Gina Haspel geçiyor. Peki ABD'nin gündemine oturan Gina Haspel kimdir?

1 Ekim 1956 doğumlu olan 62 yaşındaki Gina Haspel, 1985 yaşında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA’ya katıldı. 1 Şubat 2017 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump tarafından CIA Direktör Yardımcısı olarak atandı.

ABD Başkanı Trump’ın, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevden almasının ardından, mevcut CIA Direktörü Mike Pompeo’nun yeni Dışişleri Bakanı olduğunu açıkladı. Trump, Twitter üzerinden yaptığı duyuruda, Gina Haspel’in ise Pompeo’nun koltuğuna geçeceğini ve CIA tarihindeki ilk kadın direktör olacağını açıkladı.

ADI İŞKENCE İDDİALARINA KARIŞMIŞTI

Öte yandan Haspel’in ismi, 2002 yılında Tayland’da El Kaideli teröristlere “waterboarding” işkencesinin uygulandığı bir ABD tesisini yürüttüğü iddialarıyla anılmıştı.

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Son güncelleme: android-time 16:0713.03.2018
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