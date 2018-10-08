ABD, Çin’i ‘döviz manipülatörü’ ilan edebilir

ABD yönetiminin, Çin’i para birimi yuanın değerindeki kayıptan ötürü "döviz manipülatörü" olarak nitelendirebileceği bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Bakan Steven Mnuchin’in Bali’de düzenlenen Uluslararası Para Fonu (IMF) – Dünya Bankası Yıllık Toplantıları’na katılımı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yuandaki düşüşün Washington’da endişeyle izlendiğini belirten yetkili, bakanlığın gelecek hafta yayımlanacak “ABD’nin Önemli Ticaret Partnerlerinin Makroekonomik ve Döviz Kuru Politikaları” raporunda Çin’i döviz manipülatörü olarak nitelendirmeyi değerlendirdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası boyunca yuanın değerini piyasaya müdahale ederek düşük tutmakla suçladığı Çin’i göreve geldiği ilk gün döviz manipülatörü ilan etme vaadinde bulunmuştu.

Buna karşın, ABD Hazinesi her 6 ayda bir yayımlanan “ABD’nin Önemli Ticaret Partnerlerinin Makroekonomik ve Döviz Kuru Politikaları” raporunun son üç sayısında Çin'i döviz manipülasyonuyla itham etmekten kaçınmıştı.

Öte yandan, yuan son 6 ayda ABD ile yaşanan ticaret savaşının ülke ekonomisine olumsuz etkileri nedeniyle dolar karşısında yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti.

AA