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ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert’ten Suriye açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, katıldığı bir televizyon programında Suriye hakkında açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr
android-time 22:53 15 Nisan 2018
Haberler Dünya
ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert’ten Suriye açıklaması
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, katıldığı bir televizyon programında Suriye hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert konuşmasında, “Esad’ın kadın ve çocukları kimyasal gazla vurmaması için müttefiklerimizle birlikte her türlü diplomatik yöntemi denedik, ABD’nin Esad’ı durdurmak için vicdani bir sorumluluğu var” açıklamasını yaptı.

Nauert ayrıca, Suriye rejiminin Cenevre’de yapılacak barış görüşmelerine katılarak, sürmekte olan iç savaşın durdurulması yönünde adım atması için bütün diplomatik yöntemlerin kullanılacağını söyledi. Dışişleri sözcüsüne göre, ABD, Fransa ve İngiltere’nin düzenlediği hava saldırısını birçok Arap ülkesi de destekledi.

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“GÖREV TAMAMLANDI”

ABD Başkanı Trump’ın “Görev tamamlandı” açıklamasına da açıklık getiren sözcü, ” Bence başkan bu konuda haklı çünkü Suriye’ye gerçekleştirilen saldırıda tek bir ittifak askeri yaralanmadı ve hedefler imha edildi.” ifadelerini kullandı.

 

Son güncelleme: android-time 23:0715.04.2018
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