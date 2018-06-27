ABD Dışişleri’nden Türkiye açıklaması

Türkiye'yle ilgili açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 'Türkiye'de seçim sona erdi. Daha da verimli bir müzakere sürecine girebiliriz' ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye ve 24 Haziran seçimleriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Türkiye’de seçim sona erdi. (Artık) Daha da verimli bir müzakere sürecine girebiliriz” dedi.

Bakan Pompeo, Senato Tahsisatlar Komitesinde bakanlığın 2019 bütçesine dair senatörlerin sorularını yanıtladı.

ABD ve Türkiye arasında Münbiç konusunda bir anlaşmaya varıldığına vurgu yapan Pompeo, ilişkilerin bu süreç üzerine kurulması konusunda “umutlu” olduklarını söyledi.

Pompeo ayrıca, “Benim görev yaptığım süre içerisinde Türkiye’yle (ilişkiler zordu), daha önce de öyleydi. Bizim SDG’yle yakın ilişki kurmamızdan memnun değillerdi. Üç hafta önce Münbiç konusunda gelişme sağladık” diye konuştu.

Türkiye ile varılan Münbiç mutabakatına işaret eden Pompeo, “Sonuçta onlar (Türkler) siyasi çözümün önemli bir parçası olacaklar. Onlarla en iyi şekilde yan yana çalışmayı kabul etmemiz lazım” değerlendirmesini yaptı.

Pompeo, Türkiye’de 24 Haziran seçimlerinin sona ermesiyle artık daha verimli bir müzakere sürecine girilebileceğini belirtti. ABD ile Türkiye arasında yaşanan FETÖ ve PYD krizlerinin öncelikli görüşülecek konular arasında olması bekleniyor.

TUTUKLU RAHİP

PKK’ya yardım ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan rahip Brunson konusunda da ABD’li yetkililerin müzakere başlatmak istediği düşünülüyor. AA