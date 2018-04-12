ABD’den flaş hamle! ‘Kıyamet günü’ uçağı havalandı

Dünya çapında askeri uçuşları görüntüleyen 'CivMilAir' sitesi, ABD'nin 'kıyamet günü' uçağı olarak bilinen E-4B Nightwatch uçağını havalandırdığını bildirdi. Sitedeki haritadan uçağın Indiana eyaletinin hava sahasında bulunduğu görülürken uçağın niçin havalandığı konusunda açıklayıcı bir bilgi verilmedi.

ABD’de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ‘kıyamet günü’ uçağı olarak bilinen E-4B Nightwatch uçağı havalandı. Sputnik’in haberine göre uçağın harekete geçtiğini dünya çapında askeri uçuşları görüntüleyen ‘CivMilAir’ sitesi yayımladı.

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Sitedeki haritadan uçağın Indiana eyaletinin hava sahasında bulunduğu görülürken uçağın niçin havalandığı konusunda bir açıklama yapılmadı.

NÜKLEER SALDIRIDA KOMUTA MERKEZİ OLARAK KULLANILIYOR

E-4B Nightwatch (Gece Nöbeti) uçağı, ABD Hava Kuvvetleri'nin hizmetindeki Boeing 747-200 uçaklarının, olası bir nükleer saldırı durumunda komuta merkezi olarak kullanılmak üzere tasarlanmış ve donatılmış versiyonu. E-4B Nightwatch, yakıt takviyesi alarak tam 1 hafta boyunca havada kalabiliyor. E-4B'nin üzerinde kurulan ekipmansa nükleer patlamanın zarar verici faktörlerinden korunmuş durumda. Bu uçakların bazı yurtdışı seyahatlerde ABD Başkanı'na eşlik ettiği biliniyor.